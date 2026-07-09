Linken-Fraktionschefin Reichinnek kritisiert Bundesregierung scharf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat der Regierung einen verfehlten Kurs und den Abbau sozialer Rechte vorgeworfen. Am Ende wurde sie von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zurechtgewiesen.

Reichinnek antwortete im Plenum auf eine Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und zählte ihre Kritik in schneller Folge auf. Dabei sagte die Linken-Politikerin: "Den Acht-Stunden-Tag, den wollen Sie auch noch abschaffen." Die Arbeiterinnen und Arbeiter hätten jahrzehntelang für den Acht-Stunden-Tag gekämpft. "Den lassen wir uns von ihrer dahergelaufenen Regierung ganz sicher nicht nehmen." Klöckner reagierte nach dem Ende von Reichinneks Rede mit dem Hinweis, die Regierung sei nicht "dahergelaufen", sondern gewählt und "rechtmäßig ernannt".