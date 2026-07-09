GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

