GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Sell'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
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