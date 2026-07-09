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    Firmenpleiten in Deutschland auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • 4.996 Insolvenzen im 2. Quartal, Plus neun Prozent
    • Höchstwerte in Bau, Wohnungswesen, Handel, Gastgewerbe
    • IWH erwartet für Q3 mehr Insolvenzen als Vorjahr
    Firmenpleiten in Deutschland auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im zweiten Quartal weiter gestiegen. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in Sachsen-Anhalt mitteilte, wurden von April bis Ende Juni 4.996 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet. Dies sei noch einmal ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. Außergewöhnlich hohe Werte habe es im Juni in Nordrhein-Westfalen und Hessen gegeben.

    "Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Insolvenzgeschehen weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Niveau liegt", sagt Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung. "Die Lage ist schwierig: Die Insolvenzen treffen die Wirtschaft in der Breite." Viele Branchen und Regionen seien gleichzeitig betroffen. Auch für das dritte Quartal sei mit höheren Insolvenzzahlen als im Vorjahr zu rechnen.

    Anhaltende Entwicklung in der Wirtschaft

    Im zweiten Quartal seien in fast allen großen Branchen Höchstwerte erreicht worden, darunter im Baugewerbe, im Grundstücks- und Wohnungswesen, im Handel, im Gastgewerbe und in den Dienstleistungen. Eine der wenigen Ausnahmen sei das Verarbeitende Gewerbe.

    Auch andere Daten deuten auf eine anhaltend schwierige Lage hin: Das Statistische Bundesamt meldete für das erste Quartal 2026 einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 6,5 Prozent im Jahresvergleich. Auch die Wirtschaftsauskunftei Creditreform meldete für das erste Halbjahr mit 12.900 Unternehmensinsolvenzen den höchsten Stand seit 2013. Im Gegensatz zu anderen Statistiken analysiert das IWH nur Daten zu Personen- und Kapitalgesellschaften und nicht zu Kleinstunternehmen./sus/DP/jha







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