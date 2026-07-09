Firmenpleiten in Deutschland auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren

HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im zweiten Quartal weiter gestiegen. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in Sachsen-Anhalt mitteilte, wurden von April bis Ende Juni 4.996 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet. Dies sei noch einmal ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. Außergewöhnlich hohe Werte habe es im Juni in Nordrhein-Westfalen und Hessen gegeben.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Insolvenzgeschehen weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Niveau liegt", sagt Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung. "Die Lage ist schwierig: Die Insolvenzen treffen die Wirtschaft in der Breite." Viele Branchen und Regionen seien gleichzeitig betroffen. Auch für das dritte Quartal sei mit höheren Insolvenzzahlen als im Vorjahr zu rechnen.