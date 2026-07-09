Palantir Aktie fällt um -1,12 % - 09.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von -1,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 114,46€, mit einem Minus von -1,12 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Palantir Verluste von -4,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Palantir -25,67 % verloren.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,07 % 1 Monat -2,63 % 3 Monate -4,46 % 1 Jahr -2,86 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 09.07.2026, 11:53 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 262,95 Mrd. € wert.

Die Palantir-Aktie zeigt nach einer längeren Schwächephase eine technische Erholung. Reicht das bereits für eine nachhaltigere Stabilisierung?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,44 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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