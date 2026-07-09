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    Salzgitter AG übernimmt HKM zu 100% – SZG-Aktie im Fokus

    Ein tiefgreifender Umbau erschüttert die Stahlbranche: Salzgitter übernimmt HKM vollständig, investiert in grüne Technik – und streicht zugleich massiv Stellen.

    Salzgitter AG übernimmt HKM zu 100% – SZG-Aktie im Fokus
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Salzgitter AG übernimmt die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) zu 100 %; thyssenkrupp Steel und Vallourec ziehen sich als Mitgesellschafter zurück.
    • Die Verträge wurden am 8. Juli unterschrieben; Closing und Übergang der Geschäftsanteile sollen noch am 9. Juli erfolgen und die Integration in den Salzgitter-Konzern beginnt sofort.
    • Salzgitter plant eine Investition in einen Elektrolichtbogenofen, um den Standort zu transformieren und die CO2‑Emissionen der Stahlproduktion langfristig um rund 90 % zu senken.
    • Deutlicher Stellenabbau: Die Belegschaft soll von aktuell rund 3.000 auf etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis voraussichtlich Ende 2028 reduziert werden; ohne diesen Schritt wäre eine Schließung drohend gewesen.
    • Produktionsanpassung: Rohstahlmenge soll auf etwa 2 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden; die Belieferung an thyssenkrupp läuft Ende 2028 aus (früher als bislang geplant).
    • Andreas Betzler soll künftig die Geschäftsführung der HKM ergänzen und direkt an den Vorstand der Salzgitter AG berichten; die Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis 2026 werden im Halbjahresbericht am 11. August 2026 quantifiziert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Salzgitter ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.667,21PKT (-0,25 %).


    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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