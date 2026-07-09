Corning Aktie mit starker Tagesperformance - 09.07.2026

Die Corning Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,01 % auf 170,05€. Damit gewinnt die Aktie +8,11 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Corning Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 170,05€, mit einem Plus von +5,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +16,38 % bei Corning.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corning Aktie damit um -14,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +115,10 % gewonnen.

Während Corning heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Corning heute zu den auffälligeren Werten.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,49 % 1 Monat -0,95 % 3 Monate +16,38 % 1 Jahr +262,79 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 09.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,69 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Sumitomo Shoji notiert im Minus, mit -1,94 %. Prysmian notiert im Plus, mit +1,71 %.

Corning Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.