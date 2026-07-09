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    EVN, Frequentis und Österreichische Post

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    Drei Infrastruktur-Profiteure aus Österreich

    Wer in den vergangenen Jahren die Finanzwelt verfolgt hat, wird einem Namen immer wieder begegnet sein: Larry Fink. Der Chef von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, gilt als einer der einflussreichsten Stimmen an den globalen Kapitalmärkten – und er spricht seit Jahren eine klare Sprache, wenn es um Infrastruktur als Investmentthema geht.

     

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    Straßen, Energienetze, Kommunikationssysteme und Logistikinfrastruktur bilden das Rückgrat moderner Volkswirtschaften. Während viele Anleger bei diesem Thema sofort an amerikanische Megaprojekte oder milliardenschwere Fonds denken, lohnt sich auch ein Blick auf kleinere börsennotierte Unternehmen: EVN, Frequentis und die Österreichische Post sind drei österreichische Firmen, die vom globalen Infrastruktur-Boom profitieren könnten.

     

    Warum Infrastruktur gerade jetzt so relevant ist

     

    BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, hat das Thema Infrastruktur in einem aktuellen Positionspapier mit dem Titel „Building America: Investing in Infrastructure and the Skilled Trades" (März 2026) eindrücklich untermauert. Das Papier, verfasst von BlackRock-Managerin Sandra Lawson, beschreibt darin einen historischen Investitionsbedarf: Bis zum Jahr 2033 werden in den USA allein rund 10 Billionen US-Dollar benötigt, um einerseits KI-getriebene Infrastruktur aufzubauen und andererseits klassische Anlagen wie Straßen, Schienenwege und Häfen zu modernisieren. Infrastruktur, so die zentrale Botschaft des Papiers, sei nicht nur eine Frage des physischen Kapitals – sie erfordere auch massiven Aufbau von Humankapital in Fachberufen wie Elektrik, Sanitär und Klimatechnik.

     

    BlackRock-Chef Larry Fink hebt die Perspektiven von Infrastrukturinvestitionen seit Jahren positiv hervor. Er sieht in diesem Bereich einen strukturellen Megatrend, der weit über einzelne Konjunkturzyklen hinausgeht. Dieses Denken spiegelt sich auch im BlackRock-Papier wider: Infrastruktur schafft langfristig stabile Cashflows, wächst unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen und bietet Schutz vor Inflation.

     

    Was in den USA im Großmaßstab diskutiert wird, lässt sich grundsätzlich auch auf Europa, Deutschland und Österreich übertragen. Denn der Modernisierungs- und Ausbaubedarf bei Energie, Kommunikation und Logistik ist von globaler Natur – und genau hier kommen die drei österreichische Unternehmen ins Spiel.

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