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    Analystenprognose

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    S&P 500 vor 8.000 Punkten? – Micron bleibt Top-Favorit

    Der S&P 500 könnte laut Trivariate durch die wachsende KI-Nachfrage und starker Tech-Gewinne erstmals die Marke von 8.000 Punkten erreichen.

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    Analystenprognose - S&P 500 vor 8.000 Punkten? – Micron bleibt Top-Favorit
    Foto: Dall-E

    Nach Einschätzung von Trivariate Research sprechen steigende Unternehmensgewinne, die Dynamik im KI-Sektor und die starke Entwicklung von Halbleiterwerten wie Micron für weiteres Aufwärtspotenzial beim S&P 500.

    Der US-Leitindex S&P 500 könnte in den kommenden Monaten erstmals die Marke von 8.000 Punkten überschreiten. Zu dieser Einschätzung kommt Trivariate Research in einer aktuellen Analyse. Firmengründer Adam Parker sieht insbesondere die anhaltend starke Gewinnentwicklung im Technologiesektor als entscheidenden Treiber für den nächsten Aufwärtsschub an den Aktienmärkten.

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    Gewinnwachstum könnte den S&P 500 auf über 8.000 Punkte treiben

    Grundlage der optimistischen Prognose sind die erwarteten Unternehmensgewinne für das Jahr 2027. Nach Angaben von Parker liegt der Konsens der Analysten derzeit bei einem Gewinn je Aktie (EPS) von 401 US-Dollar für den S&P 500.

    Bewertet der Markt diese Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf Basis der erwarteten Gewinne, ergäbe sich daraus ein Indexstand von 8.020 Punkten.

    Noch optimistischer fällt das Szenario von Trivariate selbst aus. Das Research-Haus kalkuliert zwar mit einem niedrigeren Gewinn je Aktie von 386 US-Dollar, jedoch mit einem Bewertungsmultiplikator von 22. Daraus würde sich ein mögliches Kursziel von 8.492 Punkten für den S&P 500 ergeben.

    Technologie bleibt der wichtigste Wachstumsmotor

    Nach Einschätzung von Parker wird der Technologiesektor auch in den kommenden Jahren den Großteil des Gewinnwachstums liefern. Trivariate erwartet, dass Technologieunternehmen in den nächsten zwei Jahren rund 59 Prozent des gesamten Gewinnanstiegs im S&P 500 ausmachen werden.

    Bereits in den vergangenen Jahren hatten große Technologiekonzerne maßgeblich dazu beigetragen, den US-Aktienmarkt auf immer neue Rekordstände zu führen.

     

    Micron bleibt einer der größten KI-Profiteure

    Besonders optimistisch zeigt sich Trivariate für den Speicherchip-Hersteller Micron. Parker hält langfristig einen Aktienkurs zwischen 1.500 und 1.600 US-Dollar für möglich.

    Nach Einschätzung des Research-Hauses könnte Micron seine Gewinnspitze erst zwischen Mitte 2028 und Ende 2029 erreichen. Diese Erträge dürften nach Ansicht von Parker sogar über den aktuellen Erwartungen der Wall Street liegen.

    Ein wesentlicher Grund dafür sei die strukturell steigende Nachfrage nach Speicherlösungen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Diese Entwicklung könne den üblichen Halbleiterzyklus deutlich verlängern.

    Allein im Jahr 2026 legte die Micron-Aktie bereits um rund 220 Prozent zu. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate summiert sich das Kursplus auf mehr als 650 Prozent, getragen vom Boom bei KI-Speicherchips.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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