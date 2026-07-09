GOLDMAN SACHS stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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