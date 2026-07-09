GOLDMAN SACHS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 108 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam maß den Franzosen am Mittwoch einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Er begründet dies mit einem gestiegenen Optimismus hinsichtlich ihrer Strategie, vor allem für das Kapitalmanagement./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 99,66EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 122

Kursziel alt: 108

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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