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    Jahresziele bestätigt

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    Umsatz rauf, Gewinn explodiert: PepsiCo gibt den Takt für 2026 vor

    PepsiCo steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Der Konzern bestätigt seine Jahresziele und setzt auf Innovation, neue Produkte und weiteres Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    Jahresziele bestätigt - Umsatz rauf, Gewinn explodiert: PepsiCo gibt den Takt für 2026 vor
    Foto: picture alliance / Photoshot

    PepsiCo hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Nettoumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 24,181 Milliarden US-Dollar. Organisch wuchs der Umsatz um 2,4 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg um 137 Prozent auf 2,18 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 4 Prozent auf 2,20 US-Dollar.

    Auch im bisherigen Jahresverlauf entwickelte sich das Geschäft positiv. Der Nettoumsatz legte um 7,3 Prozent auf 43,624 Milliarden US-Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie stieg um 72 Prozent.

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    Trotz der deutlich verbesserten Quartalszahlen fiel die Reaktion an der Börse verhalten aus. Die PepsiCo-Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel lediglich um knapp 1 Prozent (Stand 12:15 Uhr MESZ).

    PepsiCo

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    ISIN:US7134481081WKN:851995
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    Internationales Geschäft treibt das Wachstum

    Nach Angaben von PepsiCo profitierte das Unternehmen von einer höheren organischen Absatzmenge, einer erfolgreichen Preisstrategie sowie positiven Wechselkurseffekten und Beiträgen aus Übernahmen.

    Vor allem das internationale Geschäft entwickelte sich stark. Alle internationalen Regionen erzielten ein kräftiges Umsatzwachstum. In Nordamerika legte das Lebensmittelgeschäft dank neuer Produkte und preisgünstigerer Angebote bei den Marktanteilen zu. Das Getränkegeschäft wuchs vor allem durch die Übernahmen aus dem Jahr 2025 sowie zusätzliches organisches Wachstum.

    Der operative Gewinn sprang im zweiten  Quartal um 125 Prozent auf 4,023 Milliarden US-Dollar. Hintergrund waren unter anderem deutlich geringere Sonderbelastungen als im Vorjahr. Damals hatten Wertberichtigungen auf die Marken Rockstar und Be & Cheery das Ergebnis belastet.

    Konzern bestätigt Jahresprognose

    Vorstandschef Ramon Laguarta sieht den Konzern auf Kurs: "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal waren geprägt von einem starken organischen Absatz- und Nettoumsatzwachstum in den
    globalen Geschäftsbereichen Convenience-Foods und Getränke. Seit Jahresbeginn ist das globale
    organische Absatzvolumen von PepsiCo so stark gestiegen wie seit 2022 nicht mehr."

    Für die kommenden Monate kündigte Laguarta weitere Investitionen in Wachstum an. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere strategischen Prioritäten weiter umsetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Umsatzwachstums liegt – einschließlich der Neupositionierung bestimmter globaler Marken, Innovationen bei aufstrebenden, funktionellen und zulässigen Angeboten sowie Investitionen in bestimmte Initiativen zur Verbesserung der Erschwinglichkeit. Außerdem steigern wir die Produktivität im gesamten Unternehmen, um den operativen Hebel zu verbessern."

    PepsiCo bestätigte zugleich seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 124,5EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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