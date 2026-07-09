Salzgitter übernimmt Hüttenwerke Krupp Mannesmann komplett

An HKM hielten Thyssenkrupp 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent und die französische Vallourec 20 Prozent. HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert bislang mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. Thyssenkrupp und Vallourec wollten sich vor dem Hintergrund der angespannten Stahlkonjunktur schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen. Im Raum stand auch eine Schließung des Traditionsunternehmens.

SALZGITTER/ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Die Übernahme des Stahlherstellers Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) durch Salzgitter ist fix. Salzgitter habe mit den beiden Miteigentümern Thyssenkrupp Steel und Vallourec eine endgültige Einigung erzielt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Salzgitter und Thyssenkrupp hatten sich Anfang Februar im Grundsatz auf eine Übernahme geeinigt.

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Wie bereits bekannt, plant Salzgitter die Neuaufstellung des Standortes und den Abbau von 2.000 Stellen bis voraussichtlich 2028. Ohne diesen Schritt hätte Salzgitter die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, hieß es vom Unternehmen nun.

Die Auswirkungen der HKM-Übernahme auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr will Salzgitter am 11. August im Rahmen Halbjahreszahlen veröffentlichen./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 49,20 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +10,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,41 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,15 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,89 %/-21,60 % bedeutet.



