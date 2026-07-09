Salzgitter übernimmt Hüttenwerke Krupp Mannesmann komplett
- Salzgitter übernimmt Hüttenwerke Krupp Mannesmann
- HKM beschäftigt rund 3000 Menschen mit zwei Hochöfen
- Salzgitter plant Abbau von 2000 Stellen bis 2028
SALZGITTER/ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Die Übernahme des Stahlherstellers Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) durch Salzgitter ist fix. Salzgitter habe mit den beiden Miteigentümern Thyssenkrupp Steel und Vallourec eine endgültige Einigung erzielt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Salzgitter und Thyssenkrupp hatten sich Anfang Februar im Grundsatz auf eine Übernahme geeinigt.
An HKM hielten Thyssenkrupp 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent und die französische Vallourec 20 Prozent. HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert bislang mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. Thyssenkrupp und Vallourec wollten sich vor dem Hintergrund der angespannten Stahlkonjunktur schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen. Im Raum stand auch eine Schließung des Traditionsunternehmens.
Wie bereits bekannt, plant Salzgitter die Neuaufstellung des Standortes und den Abbau von 2.000 Stellen bis voraussichtlich 2028. Ohne diesen Schritt hätte Salzgitter die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, hieß es vom Unternehmen nun.
Die Auswirkungen der HKM-Übernahme auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr will Salzgitter am 11. August im Rahmen Halbjahreszahlen veröffentlichen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 49,20 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +10,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,15 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,89 %/-21,60 % bedeutet.
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Gute news für TKMS/TK
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro./bg/DP/he
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Die Phantasie treibt den Kurs hoffentlich jetzt endlich über die 12 € hinaus.
Nach einer längeren Durststrecke nimmt das Papier endlich wieder Fahrt auf.
Die Aufspaltung des Konzerns treibt das Papier massiv voran.
Die Werkstoff-Sparte soll noch in diesem Jahr via Spin-off abgespalten und an die Börse gebracht werden.
Das sollte den Kurs ordentlich beflügeln.
Im Nachhinein bin ich nicht ganz unglücklich TK ein 2. mal günstig eingekauft zu haben.
TKMS war für mich renditemäßig schon mal ein Erfolgsmodell trotz des geplatzten Stahlverkaufs.
TKMS wächst nach einem Rekordjahr weiter und stützt somit das operative Geschäft.
Auch bei Nucera wächst der Auftragsbestand und die Phantasie in dem Bereich des Grünen Stahls.
Im Fazit alles Gute Vorraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Thyssenkrupp.
Ja ich weiß....die Vola ist echt extrem und man braucht wahrlich Nerven aus Stahl...
Aber wie heißt es so schön ?
Wer zu letzt lacht lacht am besten oder so ähnlich..
Gerne mal den Chartverlauf auf Max. stellen. Also ich sehe noch viel Luft nach oben (20 €) 🤔
Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen im August.
Also ich kann mir jedenfalls mein Grinsen nicht verkneifen 😎
Auszug aus der TK-Mitteilung zu Materials: