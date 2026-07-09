ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Airbus auf 240 Euro
- Einstufung Buy für Airbus bleibt weiterhin unverändert
- Analyst Sam Burgess erwartet starke Airbus Ergebnisse
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 196,2 auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,22 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -5,70 %/+22,34 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 240 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.