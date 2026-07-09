Goldman hebt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 196,2 auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,22 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -5,70 %/+22,34 % bedeutet.