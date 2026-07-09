GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16370 Pence auf "Buy" belassen. Das Herzmittel Wainua habe in einer Kombinationstherapie massiv enttäuscht, schrieb Rajan Sharma am Donnerstagmorgen nach der CARDIO-TTRansform-Studie. Der Erfolg im alleinigen Einsatz werde für eine Zulassung nicht ausreichen, denn es gebe schon ausreichend Alternativen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,21 % und einem Kurs von 152,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 163,7

Kursziel alt: 163,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

