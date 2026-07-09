AstraZeneca verliert 3-Milliarden-Wette: Wichtige Herzstudie gescheitert

Die Aktie des Pharmariesen bricht am Donnerstag in London um 9,7 Prozent ein und fällt auf den niedrigsten Stand seit November 2025.

AstraZeneca muss einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Die groß angelegte Phase-III-Studie CARDIO-TTRansym zum Wirkstoff Eplontersen (Handelsname Wainua) hat ihr Hauptziel verfehlt. Das Mittel sollte bei Patienten mit einer bestimmten Form der Herzmuskelerkrankung ATTR-CM sowohl das kardiovaskuläre Sterberisiko senken als auch wiederkehrende Herzereignisse verhindern. Beides ließ sich in der Studie nicht in ausreichendem Maß belegen.

Für Analysten der Bank of America kommt das Ergebnis überraschend. Weder die Bank selbst noch Investoren hätten überhaupt ernsthaft mit einem Scheitern gerechnet, schließlich hatte der Konkurrenzwirkstoff Amvuttra von Alnylam zuvor mit vergleichbaren Daten überzeugt und ist bereits erfolgreich am Markt.

Als möglichen Grund für den Fehlschlag nennt AstraZeneca selbst, dass in der eigenen Studie deutlich mehr Patienten bereits mit dem Konkurrenzpräparat Tafamidis vorbehandelt waren als in der Amvuttra-Studie, was das Ergebnis verzerrt haben könnte. Immerhin: Bei Patienten, die Eplontersen als Monotherapie erhielten, zeigte sich ein statistisch nicht ganz eindeutiger, aber immerhin erkennbarer Nutzen.

Die vollständigen Daten sollen im August auf dem Kardiologie-Kongress ESC in Barcelona vorgestellt werden. Eine Zulassung für dieses Anwendungsgebiet halten die Analysten der Bank aber für so gut wie ausgeschlossen.

Das trifft AstraZeneca an einer Stelle, die bislang als Wachstumshoffnung galt: Bank of America hatte für Eplontersen bislang mit Spitzenumsätzen von rund 3,7 Milliarden US-Dollar kalkuliert, der Konzern selbst hatte sogar mehr als 5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Nun dürfte davon nur noch ein Bruchteil übrig bleiben, was die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre um einen mittleren einstelligen Prozentsatz nach unten drückt.

Trotz des Rückschlags bekräftigt Bank of America ihre Kaufempfehlung für die AstraZeneca-Aktie. Als Argumente nennen die Analysten die aus ihrer Sicht günstige Bewertung sowie ein prall gefülltes Studienprogramm für die kommenden zwei Jahre. Der Blick der Analysten richtet sich jetzt auf zwei andere große Studien, deren Ergebnisse noch in diesem Jahr erwartet werden: SERENA-4 zu Brustkrebs und AVANZAR zu Lungenkrebs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,73 % und einem Kurs von 152,9EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.





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