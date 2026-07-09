JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gegenüber der Branche überdurchschnittliche Kursanstieg seit Jahresbeginn sei den Fundamentaldaten etwas voraus, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Denn dies preise offenbar schon eine Wende beim Umsatzwachstum durch Zu- und Verkäufe ein, welches in den vergangenen Quartalen recht bescheiden geblieben sei. Sein neues Kursziel trage der gestiegenen Aktienzahl nach der Ausgabe von Gratisaktien Rechnung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 173,2EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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