JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gegenüber der Branche überdurchschnittliche Kursanstieg seit Jahresbeginn sei den Fundamentaldaten etwas voraus, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Denn dies preise offenbar schon eine Wende beim Umsatzwachstum durch Zu- und Verkäufe ein, welches in den vergangenen Quartalen recht bescheiden geblieben sei. Sein neues Kursziel trage der gestiegenen Aktienzahl nach der Ausgabe von Gratisaktien Rechnung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 173,2EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 175
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