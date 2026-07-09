ATOSS Software Aktie leidet unter Verkäufen - 09.07.2026

Die ATOSS Software Aktie notiert aktuell bei 70,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,50 € entspricht. Der Kursrückgang der ATOSS Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,41 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei ATOSS Software abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,25 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +1,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ATOSS Software auf -36,04 %.

Während ATOSS Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,17 % 1 Monat -6,37 % 3 Monate -7,25 % 1 Jahr -48,20 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 09.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. SAP notiert im Minus, mit -1,95 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -2,19 %.

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Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.