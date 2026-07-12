Nicht Öl, aber schwarzes Gold: Diese Buffett-Aktie brachte 3x die Exxon-Rendite!

Zum Vergleich: Coca-Cola schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti ExxonMobil. Die Exxon Mobil-Aktie kam im selben Zeitraum lediglich auf eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 4.027.183,13 Prozent. Aus einem US-Dollar wären somit 'nur' 40.273 US-Dollar geworden. Mit Cola ließ sich also offenbar mehr verdienen als mit Öl und Gas.

Hätte man am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in Aktien des US-Softdrinkhertsllers Coca-Cola investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, wäre man theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 123.724 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 12.372.265,06 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat die kumulierte Buy-and-Hold-Rendite von 29.078 US-Aktien untersucht. Dabei stützte er sich auf die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago, eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten von US-Wertpapieren.

Für seine Rangliste ermittelte Bessembinder den Wert einer fiktiven Anlage von 1 US-Dollar. Maßgeblich war dabei eine Investition, die ein Anleger am 31. Dezember 1925 in die jeweilige Aktie getätigt hätte. Bei Unternehmen, die erst später an die Börse gingen oder für die Kursdaten erst ab einem späteren Zeitpunkt vorlagen, begann die Berechnung entsprechend später. Unterstellt wurde, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden laufend reinvestiert wurden. Damit erfasst die Methodik die gesamte Buy-and-Hold-Rendite inklusive sämtlicher wiederangelegter Ausschüttungen.

Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent , Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent , General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

Doch auch hier gilt: Vergangene Kursgewinne sind keine Garantie für künftige Erträge. Märkte können sich schnell drehen, neue Risiken können jederzeit entstehen. Wie sich die Coca-Cola-Aktie weiter entwickelt, bleibt deshalb offen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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