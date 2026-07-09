🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY

    Original-Research

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

    Für Sie zusammengefasst
    • 2G Energy steigerte Umsatz 2025 auf EUR 398 Mio
    • EBIT-Marge 2025 6,6% am unteren Ende der Guidance
    • Rekordauftragseingang H1/26 EUR 400 Mio und B2B ≥2,5
    Original-Research - 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...
    Foto: adobe.stock.com

    ^
    Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

    09.07.2026 / 13:00 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

    Unternehmen: 2G Energy AG
    ISIN: DE000A0HL8N9

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Hinzufügen
    seit: 09.07.2026
    Kursziel: 73,00 Euro
    Kursziel auf Sicht 12 Monate
    von:
    Letzte 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen
    Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 73,00.

    Zusammenfassung:
    2G Energy hat ihren Jahresumsatz 2025 wie vorläufig berichtet um 6% J/J auf EUR398 Mio. gesteigert und mit 6,6% eine EBIT-Marge erzielt, die wie angekündigt am unteren Ende der Guidance (6,5% - 8,0%) liegt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Guidance für 2026E & 2027E bestätigt. Das angekündigte kräftige Umsatzwachstum bei gleichzeitiger deutlicher EBIT-Margenausweitung ist durch einen Rekordauftragseingang von über EUR400 Mio. in H1/26 sehr gut unterlegt (H1/25: EUR111 Mio., 2025: EUR232 Mio.). Für 2026 erwartet der Vorstand eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5 bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Segment Neuanlagen von ca. EUR290 Mio., was einem Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. entspräche. Damit ist 2G in der Tat 'ready for take-off', wie CFO Friedrich Pehle die Situation von 2G in seiner Präsentation der Jahreszahlen 2025 charakterisiert hat. Bei kaum veränderten Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR73. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 18%).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=be4783a06bfe2807efdeafa5b5b75395

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=b0234e72-7b84-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2363440 09.07.2026 CET/CEST

    °

    2G ENERGY

    +4,63 %
    -12,79 %
    -7,62 %
    +51,24 %
    +97,78 %
    +135,47 %
    +178,88 %
    +1.325,39 %
    +2.859,78 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 65,30 auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -12,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.


    Rating: Hinzuf
    Analyst:
    Kursziel: 73,00 Euro



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 2G ENERGY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Original-Research 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz... ^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 09.07.2026 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     