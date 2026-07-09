2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

09.07.2026 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 09.07.2026

Kursziel: 73,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 73,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihren Jahresumsatz 2025 wie vorläufig berichtet um 6% J/J auf EUR398 Mio. gesteigert und mit 6,6% eine EBIT-Marge erzielt, die wie angekündigt am unteren Ende der Guidance (6,5% - 8,0%) liegt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Guidance für 2026E & 2027E bestätigt. Das angekündigte kräftige Umsatzwachstum bei gleichzeitiger deutlicher EBIT-Margenausweitung ist durch einen Rekordauftragseingang von über EUR400 Mio. in H1/26 sehr gut unterlegt (H1/25: EUR111 Mio., 2025: EUR232 Mio.). Für 2026 erwartet der Vorstand eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5 bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Segment Neuanlagen von ca. EUR290 Mio., was einem Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. entspräche. Damit ist 2G in der Tat 'ready for take-off', wie CFO Friedrich Pehle die Situation von 2G in seiner Präsentation der Jahreszahlen 2025 charakterisiert hat. Bei kaum veränderten Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR73. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 18%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=be4783a06bfe2807efdeafa5b5b75395

Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=b0234e72-7b84-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

2363440 09.07.2026 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 65,30 auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -12,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,62 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.



Rating: Hinzuf

Analyst:

Kursziel: 73,00 Euro



Schreibe Deinen Kommentar