Original-Research
2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...
- 2G Energy steigerte Umsatz 2025 auf EUR 398 Mio
- EBIT-Marge 2025 6,6% am unteren Ende der Guidance
- Rekordauftragseingang H1/26 EUR 400 Mio und B2B ≥2,5
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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
09.07.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG
Unternehmen: 2G Energy AG
ISIN: DE000A0HL8N9
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Hinzufügen
seit: 09.07.2026
Kursziel: 73,00 Euro
Kursziel auf Sicht 12 Monate
von:
Letzte 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 73,00.
Zusammenfassung:
2G Energy hat ihren Jahresumsatz 2025 wie vorläufig berichtet um 6% J/J auf EUR398 Mio. gesteigert und mit 6,6% eine EBIT-Marge erzielt, die wie angekündigt am unteren Ende der Guidance (6,5% - 8,0%) liegt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Guidance für 2026E & 2027E bestätigt. Das angekündigte kräftige Umsatzwachstum bei gleichzeitiger deutlicher EBIT-Margenausweitung ist durch einen Rekordauftragseingang von über EUR400 Mio. in H1/26 sehr gut unterlegt (H1/25: EUR111 Mio., 2025: EUR232 Mio.). Für 2026 erwartet der Vorstand eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5 bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Segment Neuanlagen von ca. EUR290 Mio., was einem Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. entspräche. Damit ist 2G in der Tat 'ready for take-off', wie CFO Friedrich Pehle die Situation von 2G in seiner Präsentation der Jahreszahlen 2025 charakterisiert hat. Bei kaum veränderten Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR73. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 18%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=be4783a06bfe2807efdeafa5b5b75395
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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Originalinhalt anzeigen:
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2363440 09.07.2026 CET/CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie
Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 65,30 auf Tradegate (09. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -12,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,62 %.
Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Analyst:
Kursziel: 73,00 Euro
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Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9
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2G Energy Aktie: Großauftrag zur Energieversorgung eines Data Centers gewonnen – so geht’s weiter
https://m.youtube.com/watch?v=aoL2L3v3nuo
Die Amis (vor allem in Stock-Chats auf X/Twitter, Reddit etc.) reden aktuell ziemlich positiv über 2G Energy (die deutsche Firma für Blockheizkraftwerke/CHP-Systeme).
@drakeondigital
Hauptthema: AI/Data-Center-Power
- 2G Energy wird als spannender Play im dezentralen Strom für AI-Data-Center gesehen. Große Turbinen-Hersteller (GE, Siemens etc.) haben mega Backlogs, deshalb sind schnell lieferbare Gas-Engines/CHP-Anlagen (von 2G) eine gute Alternative.
- Vorteile, die Amis hervorheben:
- Schnelle Lieferung (9–18 Monate)
- Modular & flexibel (dispatchable, rampen schnell hoch, gut mit Solar + Batteries kombinierbar)
- Waste Heat für Cooling nutzbar
- Leise (gute Permitting-Chancen)
- Recurring Service-Revenue (langfristig margenstark)
- Schon H2-ready und Biogas-Optionen
Viele sehen Potenzial für große US-Aufträge (high double-digit bis low triple-digit MW, einzelne Orders bis ~100 Mio. €). Das wäre für die relativ kleine Firma (Guidance ~440–490 Mio. € Umsatz) ein Gamechanger.
@jarad1821
Sentiment in Chats
- Bullish, aber nicht overhyped. Viele europäische und US-Investoren posten darüber, seit das Data-Center-Thema heiß läuft.
- Vergleiche mit Bloom Energy (BE), Fuel Cells etc. — 2G wird oft als " undervalued" oder "sleeper" mit guter Valuation (P/S ~2x, EV/EBIT 18–22x) gesehen.
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- @jarad1821
- Deutsche Small/Mid-Caps wie 2G, Infineon, Trumpf etc. werden gerade als "underrated bangers" gefeiert.
- Es gibt Posts von Leuten, die long gegangen sind oder es beobachten (z. B. "worth watching", "gem here").
Zusammengefasst: In US-lastigen Investor-Chats ist 2G Energy gerade ein Nischen-Favorit im AI-Power-Sektor — pragmatische, schnell verfügbare Lösung statt reiner Hype. Kein Massen-Hype wie bei manchen US-Names, aber solides, positives Buzz unter Value-/Energy-Transition-Leuten.