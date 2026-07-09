West Point Gold durchteuft 56,4 m mit 4,24 g/t Au und erweitert hochgradige Zone in der Tiefe

Vancouver, Kanada – 9. Juli 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. („West Point Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: WPG ) (OTCQX: WPGCF ) (FWB: LRA0 ) freut sich, die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern in der hochgradigen Zone Northeast (NE) Tyro seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona bekannt zu geben. Bohrloch GC26-168 war ein RC-Bohrloch, das 56,4 m mit 4,24 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) ab 242,3 m durchteufte, einschließlich 28,9 m mit 7,77 g/t. Dieses Bohrloch wurde als Folgebohrung von GC26-161 gebohrt – einem Kernbohrloch, das 68,2 m mit 2,20 g/t Au ab 210,5 m durchteufte, einschließlich 34,3 m mit 3,57 g/t Au. Diese Bohrlöcher erweitern die Zone bei NE Tyro neigungsabwärts, wo sie in der Tiefe weiterhin offen ist. Das bereits veröffentlichte Bohrloch GC26-148 ( siehe Pressemitteilung hier ) weist darauf hin, dass sich die Zone in der Tiefe offenbar verbreitert.

Das Unternehmen gibt die Analyseergebnisse für zwei Bohrlöcher (628,5 m), GC26-161 und GC26-168, bekannt. Die Ergebnisse von 19 Bohrlöchern, die 5.920 m des kürzlich abgeschlossenen, 21.079 m umfassenden Programms repräsentieren, sind noch ausstehend. Es ist davon auszugehen, dass alle Ergebnisse von Tyro Main und NE Tyro in die bevorstehende erste Ressourcenschätzung des Unternehmens einfließen werden, die im weiteren Verlauf des Jahres 2026 veröffentlicht werden soll.

Höhepunkte:

- Bohrloch GC26-168 (RC), das etwa 20 m unterhalb von GC26-161 gebohrt wurde, ergab 56,4 m mit 4,24 g/t Au zwischen 242,3 und 298,7 m, einschließlich 28,9 m mit 7,77 g/t Au. Die wahre Mächtigkeit wird auf 28 m geschätzt.

- Bohrloch GC26-161 (Kernbohrloch) wurde quer durch die Erzgangzone NE Tyro, etwa 230 m neigungsabwärts von der Oberfläche ausgehend gebohrt und durchteufte 68,2 m mit 2,20 g/t Au zwischen 210,5 und 278,7 m, einschließlich 34,3 m mit 3,57 g/t Au. Die wahre Mächtigkeit wird auf 40 m geschätzt.

- Tiefenbohrungen quer durch die Zone Tyro NE weisen darauf hin, dass sich das Erzgangsystem verbreitert und sich 270 m unterhalb der Oberfläche erstreckt, wo es weiterhin in alle Richtungen offen ist.

„Zusammen mit GC26-148 weisen diese Ergebnisse, die scheinbare Verbreiterung sowie die beobachteten Texturen auf mehrere Goldmineralisierungsereignisse mit Ablagerungen über einen größeren vertikalen Bereich hin, als man es normalerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidation sehen würde. Diese Ergebnisse unterstützen zudem die Annahme, wonach die Zone in der Tiefe weiterhin offen ist“, sagte President und CEO Derek Macpherson.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten entsprechen den Bohrlochlängen. Die wahren Mächtigkeiten entsprechen etwa 50 bis 60 % der Bohrabschnitte.

Abbildung 1: Draufsicht auf den Erzgang Main Tyro mit Darstellung der Geologie und der Bohrungen der Jahre 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026. Man beachte den Standort der Bohrlöcher Nr. GC26-161 und GC26-168.

Abbildung 2: Längsprojektion der Zone Tyro NE mit GT-Höhenschichtlinien (g/t Au x geschätzte wahre Mächtigkeit). Beide Bohrlöcher (GC26-161 und -168) befinden sich innerhalb des Intervalls von GT >100.

GC26-161 und -168

Beide Bohrlöcher, GC26-161 (Kernbohrloch) und -168 (RC-Bohrloch), peilten die abwärtsgerichtete Verlängerung der Zone NE Tyro an und kreuzten das Erzgangsystem zwischen den Bohrlöchern GC26-148 (66,2 m mit 6,57 g/t Au) und GC26-157 (31 m mit 3,4 g/t Au) auf einer Höhe von etwa 600 m über dem Meeresspiegel („ü. d. M.“), was 250 m unterhalb der Oberfläche entspricht (Abbildung 2). Beide Bohrlöcher wichen etwas nach Süden ab, was zu einem Versatz von nur etwa 30 m von GC26-148 führte. Die Nähe der beiden Bohrlöcher ermöglicht einen Vergleich zwischen den beiden Bohr- bzw. Probenahmetechniken. Es wurde zudem als wichtig erachtet, hochgradigere Abschnitte mittels Kernbohrungen zu durchteufen, bei denen eine detaillierte Dokumentation von Gewinnungsrate, RQD, Erzgangstilen, Strukturen und Dichte stattgefunden hat. Zusammenfassend unterstützen diese beiden Bohrlöcher die sich abzeichnenden geologischen Modelle (Abbildung 3) und Gehaltsmodelle (Abbildung 2) und präzisieren die Definition der hochgradigen Goldmineralisierung in der Zone NE Tyro auf dem unternehmenseigenen Projekt Gold Chain in Arizona. Die beiden Bohrlöcher, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, repräsentieren 628,5 m des mittlerweile abgeschlossenen, 21.079 m umfassenden Bohrprogramms.

Beide in den Abbildungen 2 und 3 dargestellten Bohrlöcher bestätigen die Verbreiterung des Erzgangsystems, die weiter südlich in Bohrloch GC26-148 beobachtet wurde (siehe Pressemitteilung hier). Die primäre strukturelle Kontrolle scheint den Kontakt zum Liegenden zu definieren, wo eine breite und allgemein hochgradige hydrothermale Brekzie in scharfem Kontakt mit dem Wirts-Granit aus dem Präkambrium steht. Die Intensität der Erzgangfüllung (Quarz-Kalzit-Adular) nimmt nach oben hin zum Hangenden ab – bei gleichzeitigem allgemeinem Rückgang der Goldgehalte. Abbildung 3 weist zudem darauf hin, dass sich das Erzgangsystem auf einer Höhe von etwa 650 m ü. d. M. (200 m unterhalb der Oberfläche) steiler aufrichten könnte, was die Verbreiterung der „Bruchzone“ und die damit in Zusammenhang stehende Klüftung erklären könnte.

Abbildung 3: Geologischer Querschnitt entlang von GC26-161 und GC26-168, der den Erzgang und die räumliche Beziehung zu GC25-77, GC25-78, GC25-57, GC25-084 und Schürfgraben 13 an der Oberfläche zeigt

Bohrloch GC26-161 durchteufte zwischen 201,5 und 278,7 m eine Mineralisierung, die 2,20 g/t Au innerhalb einer breiten Hülle aus zerklüftetem, zerbrochenem und alteriertem Granit enthielt. Diese Hülle enthält 34,3 m mit 3,57 g/t Au ab 244,5 m in einer Zone aus Quarz-Chalcedon-Kalzit-Adular-Stockworks und -Brekzien (Abbildung 4). Bohrloch GC26-168 durchteufte in einer etwas größeren Tiefe (Abbildung 3) zwischen 242,3 und 298,7 m (56,4 m) eine ähnliche Mineralisierung mit 4,24 g/t Au, die 28,9 m mit 7,77 g/t Au ab 269,8 m bis hinunter zum Kontakt mit dem Liegenden enthielt (Abbildung 3).

Das Erzgangsystem entlang dieses Abschnitts (Abbildung 3) fällt mit 75 Grad ein und geht in einer Höhe von rund 650 m ü. d. M. (200 m unterhalb der Oberfläche) in eine nahezu vertikale Stellung über. Der Abschnitt hat sich um einige feinkörnige Intrusivphasen, d. h. Gesteinsgänge (Dikes), herum entwickelt, die stark alteriert, zerbrochen und adrig sind. Diese räumliche Übereinstimmung spiegelt möglicherweise eine Präferenz der goldhaltigen Fluide wider, den Gesteinsgängen (die brüchiger sind) und/oder dem Kontakt mit dem Wirtsgestein aus dem Präkambrium (das wahrscheinlich zerbrochen und verworfen ist) zu folgen. Die Modellierung dieser Merkmale in den kommenden Wochen wird genauere Einblicke in tiefere Ziele liefern.

Abbildung 4 zeigt ein Foto der Hauptmineralisierungszone oder „Erzgangbrekzie“ in GC26-161, die den Großteil der Goldmineralisierung beherbergt. Die Erzgänge und die Brekzie, die den Erzgang NE Tyro bilden, sind mehrphasig und bestehen aus Quarz-Chalcedon-Kalzit-(blättrigem) Adular mit nur Spuren von Pyrit. Blättriger Kalzit oder eine „Gittertextur“ hat sich in mehreren Phasen entwickelt und reicht von feinen Bändern innerhalb von krustenförmig/kolloform gebändertem Chalcedon bis hin zu grobkörnigen, eckigen Fragmenten in spätphasigen Brekzien.

Abbildung 4. Foto vom Kernmaterial des Bohrlochs GC26-161 zeigt einen Teil des Erzgangs mit den entsprechenden Goldgehalten. Anhand des Bohrkerns ist erkennbar, dass der Erzgang NE Tyro eine mächtige Zone aus mehrphasigen Erzgängen und Brekzien mit vielfältigen Texturen ist.

Tabelle 2: Standorte und Beschreibungen der Bohrlöcher

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger („QP“) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Teilung, der Kennzeichnung, der Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/RC) haben einen Durchmesser von etwa 10 cm (ca. 4 Zoll), und die Proben wiegen etwa 5 bis 10 kg. Die Kerngröße beträgt HQ (2,5 Zoll/63,5 mm); der Kern wird in der Probeneinrichtung des Unternehmens in Bullhead City protokolliert, fotografiert und geteilt, wobei auch Leer- und Standardproben in die Probencharge gegeben werden. Alle Proben werden in der Einrichtung für den Versand verpackt und an AAL in Reno transportiert. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Feuerprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): @westpointgoldUS

Facebook: facebook.com/Westpointgold/

Website: westpointgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, wonach das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass ein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Die Verwendung der Worte „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des zeitlichen Ablaufs derartiger zukünftiger Ereignisse. Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, der Zeitpunkt der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt der ersten Mineralressourcenschätzung und der Überzeugung, dass Tyro NE nach der Schätzung in die Tiefe offen sein wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. Die Möglichkeit, dass künftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Ergebnissen der angrenzenden Konzessionsgebiete und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; operative Risiken und Gefahren, die dem Bergbau innewohnen (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Betriebsunfälle, Geräteausfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); Metallpreisschwankungen; Umwelt- und behördliche Auflagen; Verfügbarkeit von Genehmigungen, Nichtumwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; schwankende Goldpreise; die Möglichkeit von Ausrüstungsausfällen und -verzögerungen, Überschreitungen der Explorationskosten, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken, Markt- oder Geschäftsbedingungen, behördliche Änderungen, die Rechtzeitigkeit von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen und andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die West Point Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 0,912EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar