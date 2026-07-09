Renforth Resources startet Bohrprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen polymetallischen Ni/Cu/Co-Tagebaulagerstätte Victoria in Quebec

TORONTO, Ontario — 9. Juli 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn eines Bohrprogramms in seiner zu 100 % unternehmenseigenen polymetallischen Ni/Cu/Co-Tagebaulagerstätte Victoria in seinem Konzessionsgebiet Malartic Metals Package bekannt zu geben, das zwischen Cadillac und Malartic in Quebec liegt, an das Konzessionsgebiet des Minenkomplexes Canadian Malartic angrenzt und ca. 19 km südlich der Mine LaRonde VMS liegt, die sich beide im Besitz von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM) befinden. Dieses Programm umfasst die ersten Bohrungen, die auf unserer Victoria MRE vom September 2025 aufbauen, und ist darauf ausgelegt, zwei Bereiche mit bedeutender Mineralisierung, die bei früheren Bohrungen entdeckt wurden, wie im Folgenden näher beschrieben, in der Tiefe zu erweitern.

HIGHLIGHTS

• Bohrungen unterhalb der Bohrlöcher SUR-21-05 und SUR-21-04, das letztere ergab 74,55 m mit 0,14 % Ni und 95,43 ppm Co von 126,45 bis 201 m bohrlochabwärts, einschließlich 10,5 m mit 0,55 % Cu von 182,7 bis 193,2 m bohrlochabwärts.*

• Bohrungen unterhalb der Bohrlöcher SUR-21-26, SUR-21-27 und SUR-21-28, das letztere ergab 170,55 m mit 0,16 % Ni und 100,2 ppm Co von 40,9 bis 211,45 m bohrlochabwärts, mit einem herausragenden Abschnitt von 1,5 m mit 3,46 % Ni und 491 ppm Co von 196,5 bis 198 m bohrlochabwärts.*

*Die vollständigen Ergebnisse entnehmen Sie bitte den früheren Pressemitteilungen vom 10. November 2021 und vom 29. März 2022.

„Wir freuen uns, dass in unserem Projekt Victoria wieder gebohrt wird, zunächst unterhalb einiger sehr guter früherer Ergebnisse, um die anfängliche Ressource erfolgreich zu erweitern. Ich persönlich halte Victoria für ein sehr spannendes Projekt, das meiner Meinung nach weiter wachsen wird, sowohl innerhalb der 2,5 km, die unsere Tagebauressource derzeit abdeckt, wenn wir tiefer bohren und das bestehende Bohrraster durch Infill-Bohrungen verdichten, als auch darüber hinaus, wenn wir schließlich den Rest der 20 km langen mineralisierten Struktur, in der sich unsere Lagerstätte Victoria derzeit zu einem kleinen Teil befindet, erfassen und durch Bohrungen erkunden. Diese Lagerstätte, die sich derzeit als „niedriggradiger“ Ni-Äquivalent-Tagebau mit einem Abraumverhältnis von <1:1, einer Straßenanbindung sowie einer das Gebiet querenden Wasserkraft-Stromleitung darstellt, befindet sich in einem völlig untererkundeten Gebiet innerhalb eines sehr etablierten Bergbaureviers, beginnt gerade erst, uns ihre Geheimnisse zu offenbaren. Wir haben nachgewiesen und bereits in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass wir das mineralisierte Material sortieren und mit konventionellen Verfahren aufbereiten können, wozu bereits erste Tests mit beiden Technologien vorliegen; unser nächster Schritt besteht nun darin, Bohrungen zur Erweiterung der Lagerstätte und für ein besseres Verständnis des Erzgehalts durchzuführen. Da wir bei mehreren Rohstoffen hochgradige Ergebnisse vorliegen haben, wissen wir, dass Potenzial besteht, und jetzt beginnen die weiterführenden Arbeiten“, erklärte Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.

Erster Bereich der Tiefenerweiterungsbohrungen

Bohrungen unterhalb der Bohrlöcher SUR-21-05 und SUR-21-04, durchgeführt im März 2021, mit den folgenden herausragenden Untersuchungsergebnissen, wie bereits in der Pressemitteilung vom 10. November 2021 gemeldet.

Bohrloch-Nr. von bis Länge (m) Cu % Ni % Co ppm Zn % SUR-21-04 28,5 31,5 3 0,13 SUR-21-04 40,3 45 4,7 0,49 SUR-21-04 48 50,3 2,3 0,12 SUR-21-04 51,5 60 8,5 0,35 SUR-21-04 69,5 74,1 4,6 0,41 SUR-21-04 79 81,3 2,3 0,27 SUR-21-04 81,3 121,4 40,1 0,12 90,93 oder 81,3 201 119,7 0,13 90,49 SUR-21-04 126,45 201 74,55 0,14 95,43 einschl. 182,7 193,2 10,5 0,52 0,09 79,66 0,44 einschl. 192,65 193,2 0,55 0,95 0,17 217 SUR-21-04 193,2 201 7,8 0,28 165,65 SUR-21-05 9,1 11,3 2,2 0,51 SUR-21-05 11,3 84 72,7 0,13 97,27 SUR-21-05 85,3 96,7 11,4 0,12 0,81 SUR-21-05 96,7 114 17,3 0,13 87

*Die angegebene Länge wurde in der Kernkiste gemessen; die wahre Mächtigkeit ist derzeit nicht bekannt.

Vertikalschnitt – Erster Bereich der Tiefenerweiterungsbohrungen

Das erste in diesem Bereich geplante Tiefenerweiterungsbohrloch ist das grün dargestellte Bohrloch im vorstehenden vertikalen Querschnitt, der die Umrisse des Blockmodells und die früheren Bohrungen zeigt, welche die Victoria MRE bilden.

Zweiter Bereich der Tiefenerweiterungsbohrungen

Die Bohrlöcher SUR-21-26, SUR-21-27 und SUR-21-28, ausgeführt im Dezember 2021, mit den folgenden herausragenden Untersuchungsergebnissen, wie bereits in der Pressemitteilung vom 29. März 2022 in der nachstehenden Form gemeldet.

Diamantbohrloch von m bis m Länge m Ni% Co ppm Cu% Zn% SUR-21-26 2,8 61 58,2 0,17 116,4 SUR-21-26 einschl. 37,5 57,45 19,95 0,24 152,3 SUR-21-26 einschl. 51 55,4 4,4 0,3 176,3 SUR-21-26 65,35 67,2 1,85 98,72 1,9 SUR-21-26 90,5 96 5,5 0,15 83,5 SUR-21-26 107,15 109,2 2,05 0,19 131,3 SUR-21-26 122,5 124,55 2,05 84,77 0,27 SUR-21-27 15,4 16,3 0,9 0,16 150 SUR-21-27 30 34,5 4,5 0,17 150,7 SUR-21-27 einschl. 31,5 33 1,5 0,19 163,5 SUR-21-27 44 73,5 29,5 0,18 159,3 SUR-21-27 einschl. 55,5 73,5 18 0,2 151,2 SUR-21-27 oder 55,5 65,25 9,75 0,235 172,5 SUR-21-27 und einschl. 70 72,5 2,5 0,23 167,6 SUR-21-27 91,5 93 1,5 0,15 108 SUR-21-27 97,5 99 1,5 0,16 103 SUR-21-27 109 112 3 0,16 105,5 SUR-21-28 31,5 36 4,5 0,18 155,6 SUR-21-28 40,9 211,45 170,55 0,16 100,2 SUR-21-28 einschl. 61,5 77,35 15,85 0,2 133,6 SUR-21-28 was einschl. 70,6 72,6 2 0,34 214,5 SUR-21-28 sowie einschl. 153 153,8 0,8 0,19 134 SUR-21-28 und einschl. 187,5 199,5 12 0,54 138,7 SUR-21-28 oder 195 202,5 7,5 0,8 174,5 SUR-21-28 was einschl. 196,5 198 1,5 3,46 491 0,1

*Die angegebene Länge wurde in der Kernkiste gemessen; die wahre Mächtigkeit ist derzeit nicht bekannt.

Vertikalschnitt – Zweiter Bereich der Tiefenerweiterungsbohrungen

Das erste Bohrloch, das in diesem zweiten Bereich unterhalb der bisherigen Bohrergebnisse angesetzt werden soll, ist das grün dargestellte Bohrloch im vorstehenden vertikalen Querschnitt, der auch die Umrisse des Blockmodells und die früheren Bohrungen zeigt, welche die Victoria MRE bilden.

Renforth wird die Aktionäre während und nach Abschluss des Bohrprogramms in Victoria je nach Bedarf auf dem Laufenden halten.

Die oben hervorgehobenen Untersuchungsergebnisse, die aus früheren Pressemitteilungen stammen, sind das Ergebnis von Untersuchungen an Bohrkernen, die im Feld aus protokollierten Bohrkernen ausgewählt, verpackt, gekennzeichnet und versiegelt und zunächst an AGAT Laboratories in Val d’Or geliefert wurden; dort erfolgte die Aufbereitung für eine Multielementanalyse mittels Natriumperoxid-Fusion mit ICP-OES/ICP-MS-Abschluss unter der Aufsicht von Francis R. Newton (P. Geo., OGQ).

Zum Zeitpunkt der ersten Meldung dieser Ergebnisse waren noch keine Untersuchungen auf Platingruppenelemente durchgeführt worden; Renforth führte diese Untersuchungen im Anschluss an diese Arbeiten und die Berechnung der Victoria MRE durch.

Der oben genannte erste Test zum Nachweis der Sortierbarkeit des mineralisierten Materials aus Victoria wird in der Pressemitteilung „Renforth Resources Inc. Reports Success on Initial Sorting Test of Victoria Polymetallic Mineralization“ vom 1. Oktober 2024 behandelt. Der oben genannte erste Test, der belegt, dass die konventionelle Aufbereitung in Victoria durchgeführt werden kann, wird in der Pressemitteilung mit dem Titel „Renforth Resources Inc. Receives Positive Initial QEMSCAN Characterization and Liberation Analysis Results at Victoria Sulphide Nickel Polymetallic in Quebec“ vom 27. März 2025 behandelt. Beide werden im Bericht zur Victoria MRE mit dem Titel „Technical Report and mineral Resources Estimate of the Victoria Nickel Polymetallic Sulphide Deposit, Malartic Metals Package Property, Malartic, Quebec“ mit Stichtag 26. September 2025 behandelt, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält keine neuen Explorationsinformationen.

Die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Francis R. Newton, P. Geo. (OGQ Nr. 2129), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Renforth wartet weiterhin auf den Eingang der Untersuchungsergebnisse aus dem vor kurzem abgeschlossenen Schlitzprobenahmeprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec, die neben der Mine Canadian Malartic gelegen ist, die sich im Besitz von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM) befindet, wo sich Renforth darauf konzentriert, die in der Tagebaulagerstätte vorhandenen Ressourcenunzen zu erhöhen und neu zu kategorisieren. Sobald die Untersuchungsdaten vorliegen, werden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Über RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau der Goldlagerstätte Parbec in der ertragreichen Region Abitibi in Québec gerichtet ist. Parbec befindet sich in strategisch günstiger Lage direkt neben dem Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einem der größten Goldtagebaubetriebe in Kanada. Das Unternehmen hält überdies die polymetallische Ni-/Cu-/Co-Lagerstätte Victoria. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen von Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

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Die Renforth Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,71 % und einem Kurs von 0,013EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.