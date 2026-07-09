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    Rüstungsaktien

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    Rheinmetall stürzt 50% – warum das noch kein Kaufsignal ist

    RSI, MACD und gleitende Durchschnitte zeigen: Der Ausverkauf bei Rheinmetall hat sich verlangsamt, ist aber charttechnisch noch nicht beendet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie seit Rekordhoch fast 50 Prozent gefallen
    • Klassische Abwärtsstruktur unter 20 50 200 Tage
    • Unterstützungszone 900 bis 920 Euro zentral

     

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    Rheinmetall ist seit dem Rekordhoch von 2.008 Euro (Anfang Oktober 2025) um fast 50 Prozent eingebrochen, doch ein stark gefallener Kurs ist für mich charttechnisch noch kein automatisches Kaufsignal. Die Aktie notiert bei 1.035,60 Euro (Schlusskurs 02.07.2026). Beschleunigt hat sich der Absturz am 1. Juli 2026, als das Unternehmen den Stopp des Fregattenprojekts F126 bekanntgab und eine mögliche Umsatzbelastung von bis zu 300 Mio. Euro für 2026 bezifferte – am selben Tag markierte die Aktie mit 900,20 Euro ein neues 52-Wochen-Tief.

    Der häufigste Anlegerfehler: Kursrückgang mit Kaufgelegenheit verwechseln

    Ich orientiere mich dabei nicht am Bauchgefühl, sondern am volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 52 Wochen: Der liegt bei rund 1.602 Euro. Wer im Schnitt gekauft hat, liegt beim aktuellen Kurs deutlich im Minus – entsprechend hoch ist der Druck auf Anleger, spät auszusteigen oder auf eine Gegenbewegung zu hoffen. Das Chartbild bestätigt diese Skepsis: Der Kurs liegt unter dem 20-, 50- und 200-Tage-Durchschnitt, alle drei Linien verlaufen in klar negativer Reihenfolge – die klassische Struktur eines intakten Abwärtstrends.

    RSI und MACD: Verkaufsdruck lässt nach, ist aber nicht erschöpft

    Der RSI liegt bei 38,5 Punkten und damit im unteren neutralen Bereich. Klassisch überverkauft wäre die Aktie erst unter 30 Punkten – der Verkaufsdruck hat also nachgelassen, ein sauberer Erschöpfungspunkt ist aber noch nicht erreicht. Auch der MACD bestätigt das schwache Bild: Die Linie liegt tief im negativen Bereich, unterhalb der Signallinie, das Histogramm ist ebenfalls negativ. Für eine echte Bodenbildung bräuchte es zunächst eine Stabilisierung, dann eine Verengung des negativen Momentums und schließlich ein Kaufsignal – davon sehe ich im aktuellen Chart noch wenig.

    Auch die Bollinger-Bänder zeigen, wie nervös der Markt geworden ist: Die Bandbreite liegt bei über 36 Prozent, die untere Begrenzung verläuft bei rund 920 Euro – nahe am jüngsten 52-Wochen-Tief. Genau dort entscheidet sich, ob Rheinmetall einen tragfähigen Boden ausbilden kann. Die Zone zwischen 900 und 920 Euro ist damit die zentrale Unterstützung. Im Vergleich zum DAX hat Rheinmetall zuletzt auch risikobereinigt enttäuscht: Der Sortino-Wert über zwölf Monate liegt bei −1,34, während der DAX auf +0,70 kommt.

    Erst über 1.122 Euro entspannt sich das Bild

    Rheinmetall bleibt für mich langfristig ein interessantes Unternehmen – die europäischen Verteidigungsausgaben sprechen weiterhin dafür. Die charttechnische Frage ist aber eine andere: Hat der Markt bereits genug schlechte Nachrichten eingepreist? Darauf gibt der Chart bislang keine eindeutige Antwort. Auch ein starkes strukturelles Thema schützt nicht automatisch vor einer überzogenen Bewertung und enttäuschten Erwartungen.

    Eine technische Gegenbewegung ist jederzeit möglich, zumal die Zone um 900 bis 920 Euro kurzfristig stützen kann – doch eine Gegenbewegung ist noch keine Trendwende. Erst ein Anstieg über den 20-Tage-Durchschnitt bei rund 1.122 Euro würde das kurzfristige Bild etwas entspannen, oberhalb von 1.209 Euro (50-Tage-Durchschnitt) ließe sich erstmals wieder von einer ernsthafteren Stabilisierung sprechen. Ich warte daher ab, ob Rheinmetall die Zone um 900 Euro verteidigt und anschließend die ersten Widerstände zurückerobert. Die Kursbewegung der vergangenen Tage bestätigt dieses Bild bereits: Ein kurzer Ausbruchsversuch nach oben lief schon wieder in den Abwärtstrend zurück.

    Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Meine vollständige Chartanalyse mit allen Details finden Sie in der Heibel-Ticker Ausgabe 2026/27: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/2424

    Die strukturellen Hintergründe zum Kursverfall – Execution-Risk, Klumpenrisiko Bund, Kriegsmarge – ordne ich in diesem Beitrag ein: https://www.heibel-ticker.de/blog/rheinmetall-kursverfall-analysten-fehler/

    Die charttechnische Einordnung mit allen Details lesen Sie außerdem im Heibel-Unplugged Blog: https://www.heibel-ticker.de/blog/rheinmetall-900-euro-kaufsignal/




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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungsaktien Rheinmetall stürzt 50% – warum das noch kein Kaufsignal ist Rheinmetall ist seit dem Rekordhoch vom Oktober fast um die Hälfte eingebrochen. Ich habe die technische Verfassung der Aktie genau analysiert – und komme zu einem klaren Befund: Charttechnisch ist der Ausverkauf noch nicht beendet.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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