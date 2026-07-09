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    Zoll-Angst als Chance

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    Kupfer-Korrektur als Einstieg? Warum Analysten bei Kupfer bullish bleiben

    Kupfer steht wegen möglicher US-Zölle und KI-Risiken unter Druck. Doch die UBS bleibt bullish. Die hohen US-Lager lösen das Defizit nicht.

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    Zoll-Angst als Chance - Kupfer-Korrektur als Einstieg? Warum Analysten bei Kupfer bullish bleiben
    Foto: Thomas Banneyer/dpa

    Die UBS bleibt für Kupfer trotz der jüngsten Preisschwäche bullish. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen mögliche US-Zölle zwar als kurzfristiges Risiko. Sie erwarten aber nicht, dass geringere Importe der Vereinigten Staaten die mittelfristigen Defizite am Kupfermarkt lösen.

    Im Mittelpunkt steht eine Präsidialerklärung vom 30. Juli 2025. Demnach sollte der US-Handelsminister dem Präsidenten bis zum 30. Juni 2026 einen Bericht zum heimischen Kupfermarkt vorlegen. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob ab dem ersten Januar 2027 ein gestaffelter Einfuhrzoll von 15 Prozent auf raffiniertes Kupfer erhoben wird.

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    Die UBS betont, dass der 30. Juni nur der Termin für die Vorlage des Berichts war. Er war nicht zwingend der Termin für eine Entscheidung. Zudem könnten mögliche Zölle nach Section 232 deutlich anders ausfallen als zunächst vorgeschlagen.

    Schon die Aussicht auf Zölle hat den Markt verändert. Die Preisdifferenz zwischen der Comex und der London Metal Exchange hat eine Arbitrage geöffnet. 

    Arbitrage beschreibt das Ausnutzen von Preis-, Kurs- oder Zinsunterschieden an verschiedenen Märkten. Dabei handelt es sich um dasselbe Gut zum selben Zeitpunkt. Anleger kaufen das Gut auf dem günstigeren Markt und verkaufen es gleichzeitig auf dem teureren Markt. Ziel ist ein möglichst risikofreier Gewinn. Genau diese Preisdifferenz macht Arbitrage für professionelle Marktteilnehmer interessant.

    Dadurch stiegen die US-Importe deutlich stärker als der Verbrauch. Im Jahr 2025 importierten die Vereinigten Staaten 1,66 Millionen Tonnen raffiniertes Kupfer. Das war mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt der fünf Vorjahre.

    Die Nachfrage war zwar robust. Sie wurde durch Stromerzeugung, Netzausbau und künstliche Intelligenz gestützt. Ein Großteil der zusätzlichen Importe landete laut der UBS aber in Lagerbeständen. Die Comex-Bestände stiegen von weniger als 50.000 Tonnen Mitte 2024 auf mehr als 600.000 Tonnen.

    Zusammen mit Beständen der London Metal Exchange in den Vereinigten Staaten liegen die sichtbaren US-Lager nun bei mehr als 700.000 Tonnen. Das entspricht rund 65 Prozent der weltweit sichtbaren Bestände. Gleichzeitig stehen die Vereinigten Staaten für weniger als zehn Prozent der globalen Kupfernachfrage.

    Die UBS erwartet, dass US-Importe zurückgehen, falls Zölle eingeführt werden. Dann stünde mehr Kupfer für China, Europa und Südostasien zur Verfügung. Das wäre ein moderater Gegenwind für die Preise. Einen großen Überhang sieht die Bank aber nicht. Falls die US-Bestände nicht wieder exportiert werden, könnte schon ein kleines Defizit den physischen Markt erneut verengen.

    Ein Szenario ohne Zölle wäre aus Sicht der UBS negativ. Dann könnte sich die Arbitrage umkehren. Ein großer Teil der US-Bestände könnte wieder exportiert werden. Das würde Druck auf die Preise ausüben. Die Bank hält dieses Szenario aber für unwahrscheinlich. Die bisherige Zollpolitik habe praktisch eine strategische Kupferreserve im privaten Sektor geschaffen.

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    Wird der Zoll von 15 Prozent wie geplant erst am ersten Januar 2027 eingeführt, wäre das aus Sicht der UBS neutral bis leicht positiv. Die Importarbitrage dürfte bis dahin bestehen bleiben und weitere überhöhte Einfuhren in die Vereinigten Staaten anreizen.

    Ein Aufschub der Entscheidung wäre neutral. Er könnte die Prämie der Comex gegenüber der London Metal Exchange verringern. Ein echter Abschlag sei aber unwahrscheinlich, weil die Aussicht auf spätere Zölle bestehen bliebe.

    Eine sofortige Einführung des Zolls wäre neutral bis negativ. Die Importarbitrage würde sich schließen. Die Vereinigten Staaten würden weniger Kupfer einführen und ihre hohen Lagerbestände abbauen. Das würde die angespannte Lage außerhalb der Vereinigten Staaten etwas entspannen.

    Kurzfristig bleibt Kupfer aus Sicht der UBS anfällig. Eine neue Eskalation im Nahen Osten oder eine weitere Korrektur bei Wetten auf künstliche Intelligenz könnten Druck erzeugen. Fundamental bleibt die Bank aber positiv. Schwächephasen sieht sie als Gelegenheit, das Kupferengagement auszubauen.

    Bei Aktien bevorzugt die UBS Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Anglo American und Teck Resources.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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