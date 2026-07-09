JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 35,81EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
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