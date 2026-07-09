Horizon Petroleum Ltd. gibt zusätzliche Finanzierung in Höhe von 500.000 $ durch vollständig gezeichnete Wandelschuldverschreibungen bekannt

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Calgary, Alberta – 9. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSX-V: HPL, FRA: HPM, Tradegate: HPM) freut sich, den Beginn einer vollständig gezeichneten Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen bekannt zu geben. Die Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen erfolgt in Form eines Privatplatzierungsangebots (das „Angebot“) mit einem Nennbetrag in Höhe von insgesamt bis zu 500.000 $ an besicherten Wandelschuldverschreibungen (jeweils eine „Schuldverschreibung“) zu einem Preis von 1.000 $ pro Schuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibung wird besichert sein und im Verzugsfall an fünfter Stelle hinter den zurzeit ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen rangieren, die am 19. Dezember 2027, 29. Dezember 2027, 27. Februar 2028 und 28. April 2028 fällig sind.

Die Erlöse werden zur Deckung der Kosten für die Aufwältigung (Workover) und die Produktionstests des Gasbohrlochs Lachowice 7, zur Erfüllung von Arbeitsprogrammverpflichtungen in der Konzession Cieszyn sowie zur Bereitstellung von Working Capital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und Kanada verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen werden ab dem jeweiligen Ausgabedatum mit 7 % pro Jahr bis zu jenem Datum verzinst, das 36 Monate auf den Abschlussstichtag folgt (das „Fälligkeitsdatum“). Das Abschlussdatum wird am oder um den 15. Juli 2026 erwartet. Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen kann nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Konversionspreis von 0,20 $ pro Einheit (der „Konversionspreis“) in Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) umgewandelt werden, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“); und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann bis zu 36 Monate nach dem Abschlussdatum der Schuldverschreibung ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie zu erwerben, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

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