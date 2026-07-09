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    Anleger setzen auf Platin

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    Nicht Gold, nicht Silber: Platinpreis trotzt dem Abverkauf – Trendwende voraus?

    Mit  dem erneuten Aufflammen des Nahost-Konflikts gerieten die Edelmetalle stark unter Druck. Gold, Silber, Palladium und auch Platin verzeichneten Preisrückgänge. Aber insbesondere Platin trotzte dabei dem Abverkauf.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger setzen auf Platin - Nicht Gold, nicht Silber: Platinpreis trotzt dem Abverkauf – Trendwende voraus?
    Foto: AdobeStock

    Aktuelle Platinpreisentwicklung

    Die Zinssorgen verblassten zunächst nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Die Edelmetalle erholten sich. Selbst eine breit angelegte Sommerrallye im Edelmetallbereich schien plötzlich wieder möglich zu sein. Das Aufflammen des Nahostkonflikts setzte der Erholung von Gold, Silber und Platin jedoch ein abruptes Ende. 

    Der deutliche Anstieg der Ölpreise forcierte die Aufwärtsbewegung der Anleiherenditen. Sowohl die Renditen der 2-jährigen als auch der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten kräftig zu. Sie übersprangen dabei auch wichtige Widerstände. Das könnte den Aufwärtstrend weiter antreiben. Der US-Dollar profitierte von den Entwicklungen. Der Druck auf die Edelmetalle war durch anziehende Renditen und Dollarstärke immens. Neben den Edelmetallen litten auch die Industriemetalle, nicht zuletzt Kupfer. Im Industriemetallsektor gibt es allerdings ein Metall, das seine eigene Agenda verfolgt – und die heißt „Rallye gegen alle Widerstände“. 

    Bei genauerer Betrachtung lassen sich aber auch bei Platin positive Aspekte finden. 

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    Warum der Platinpreis dem Abverkauf trotzt

    In den letzten Monaten dominierte eine heftige Korrektur das Handelsgeschehen bei Platin. Der Platinpreis kam von 2.900 US-Dollar im Januar dieses Jahres auf zuletzt 1.540 US-Dollar zurück. Man lehnt sich sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man feststellt, dass das spekulative Interesse aus dem Markt gewichen ist und nunmehr fundamental relevante Faktoren in den Vordergrund rücken. Zum einen ist es das bereits seit geraumer Zeit existierende Defizit am Platinmarkt und zum anderen sind es die anhaltenden Probleme auf der Angebotsseite. Die Defizitsituation bei Platin hatten wir an dieser Stelle in der letzten Platin-Kommentierung ausführlich thematisiert. 

    Auf der Angebotsseite läuft es nicht rund. Das forciert das Defizit am Platinmarkt. Dabei steht vor allem die südafrikanische Minenindustrie im Fokus. Diese hat mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. Hier kommt es zu Produktionsausfällen oder Einschränkungen. Zum Großteil sind die Probleme hausgemacht. In den letzten Jahren wurde nicht sonderlich viel in die Infrastruktur investiert. Das rächt sich nunmehr und stellt den gesamten Platinmarkt vor immense Herausforderungen, zeichnet Südafrika doch für etwa 70 Prozent der globalen Platinproduktion verantwortlich. 

    Fazit – Steht Platin vor einer Trendwende?

    Der Platinpreis hat in den letzten Monaten deutlich korrigiert. Platin wirkt sowohl fundamental (Defizit) als auch charttechnisch gut abgesichert. Die zentrale Unterstützung liegt bei 1.500 US-Dollar und ist somit nur noch „wenige Meter“ entfernt. Das Abwärtspotenzial sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auf diesen Preisbereich beschränkt bleiben. Sollte es hingegen doch unter die 1.500 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Kurzum: Der Boden für eine Trendwende scheint bereitet. Um dieses Szenario zu forcieren, muss der Platinpreis über die 1.750 US-Dollar. Sollte das Unterfangen gelingen, würde eine Ausdehnung der Erholung auf 2.000 US-Dollar winken. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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