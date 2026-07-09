Rocket Lab Corporation Aktie steigt - 09.07.2026

Am 09.07.2026 ist die Rocket Lab Corporation Aktie, bisher, um +2,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

Wie hat sich die Rocket Lab Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt? Die Rocket Lab Corporation Aktie konnte bisher um +2,88 % auf 75,00€ zulegen. Das sind +2,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,00€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie geht es mit der Aktie weiter? Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rocket Lab Corporation einen Gewinn von +25,04 % verbuchen.