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Rocket Lab Corporation Aktie steigt - 09.07.2026
Am 09.07.2026 ist die Rocket Lab Corporation Aktie, bisher, um +2,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.
Wie hat sich die Rocket Lab Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Rocket Lab Corporation Aktie konnte bisher um +2,88 % auf 75,00€ zulegen. Das sind +2,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,00€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rocket Lab Corporation einen Gewinn von +25,04 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -15,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rocket Lab Corporation +20,98 % gewonnen.
Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,84 %
|1 Monat
|-25,60 %
|3 Monate
|+25,04 %
|1 Jahr
|+124,10 %
Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie
Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,70 Mrd. € wert.
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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.