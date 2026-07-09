Börsen Update
Börsen Update Europa - 09.07. - ATX stark +0,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.956,81 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Hochtief +2,42 %, Infineon Technologies +2,24 %, Siemens Energy +2,07 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,79 %, Daimler Truck Holding -2,30 %, Volkswagen (VW) Vz -2,19 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:42) bei 31.667,16 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +13,78 %, Elmos Semiconductor +6,13 %, SUESS MicroTec +6,08 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,26 %, RENK Group -4,58 %, TKMS -4,08 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:42) bei 3.770,70 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +13,78 %, Elmos Semiconductor +6,13 %, SUESS MicroTec +6,08 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,26 %, ATOSS Software -3,48 %, SAP -2,11 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.248,82 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +3,80 %, ASML Holding +2,41 %, Infineon Technologies +2,24 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,79 %, Volkswagen (VW) Vz -2,19 %, SAP -2,11 %
Der ATX steht bei 6.438,00 PKT und gewinnt bisher +0,83 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,85 %, Erste Group Bank +2,28 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,37 %
Flop-Werte: voestalpine -3,41 %, STRABAG -2,47 %, EVN -1,61 %
Der SMI bewegt sich bei 14.192,39 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: ABB +2,12 %, Logitech International +1,04 %, CIE Financiere Richemont +0,94 %
Flop-Werte: Sika -1,96 %, Swiss Re -1,42 %, Givaudan -1,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.293,76 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,63 %, Sanofi +2,08 %, Societe Generale +1,71 %
Flop-Werte: Thales -3,99 %, Capgemini -3,97 %, Pernod Ricard -2,36 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.160,68 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: ABB +2,12 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,58 %, Sandvik +1,53 %
Flop-Werte: AstraZeneca -7,67 %, Tele2 (B) -1,24 %, Volvo Registered (B) -1,09 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.240,00 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,36 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,16 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,07 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -5,38 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,12 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,14 %
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