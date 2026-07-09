Teradyne - Aktie schießt in die Höhe +5,97 % - 09.07.2026

Die Teradyne Aktie konnte bisher um +5,97 % auf 324,63€ zulegen. Das sind +18,28 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teradyne Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 324,63€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Teradyne Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,36 %.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um -18,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Teradyne einen Anstieg von +84,66 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,51 % 1 Monat -5,66 % 3 Monate +1,36 % 1 Jahr +293,86 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 09.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,10 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,07 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +1,14 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.