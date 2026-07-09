Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain
- Irans Streitkräfte attackieren mehrere US-Ziele
- Zerstörer vor Bahrain mit Marschflugkörpern getroffen
- Angriffe treffen Kuwait, Bahrain; Jordanien mit Raketen
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben staatlichen Angaben zufolge mehrere US-Ziele in der Region attackiert. Unter anderem seien US-Zerstörer und US-Schiffe vor der Küste Bahrains mit Marschflugkörpern angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des staatlichen Rundfunks.
Als Reaktion auf Bombardierungen durch das US-Militär in den vergangenen beiden Tagen hatte der Iran bereits Angriffe auf die Golfstaaten Kuwait und Bahrain gemeldet. Ein Luftwaffenstützpunkt in Jordanien sei außerdem mit ballistischen Raketen vom Typ "Cheibarschekan" attackiert worden./arb/DP/mis
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