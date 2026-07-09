ZenaTech-Tochter ZenaDrone startet in den USA mit den ersten Feldtests ihrer Unterwasser-Minenortungsdrohne IQ Aqua in Florida

Das Unternehmen validiert die Leistungsparameter unter realen Meeresbedingungen und trifft zwischenzeitlich Vorbereitungen auf eine schnellere Version-2-Plattform für einen globalen Drohnenmarkt im zivilen und militärischen Bereich, der bis zum Jahr 2034 voraussichtlich die 16-Mrd.-USD-Marke überschreiten wird

Vancouver, British Columbia, (9. Juli 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone in den Vereinigten Staaten mit einem aktiven Feldtestprogramm für seine autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua begonnen hat. Die Tests finden in der Gegend um Pensacola in Florida statt, wo sich auch die Drone-as-a-Service-Geschäftsstelle des Unternehmens befindet. Sie markieren einen wichtigen Meilenstein seit ZenaTechs erstmaliger Vorstellung des IQ Aqua-Prototypen im März 2026. Das Testprogramm umfasst den Einsatz der Drohne IQ Aqua sowohl in kontrollierten aquatischen Umgebungen als auch in natürlichen, offenen Gewässern. Dadurch kann das Engineering-Team die Stabilität und Manövrierfähigkeit, die Sensoren und auch die autonome Navigation der Drohne unter verschiedenen realen Betriebsbedingungen validieren, bevor umfassendere Tests sowie die Einführung der nächsten Version folgen.

„Der Übergang vom Prototypen zum strukturierten Feldtest innerhalb weniger Wochen zeugt von der Schnelligkeit der Umsetzung des IQ Aqua-Programms durch unser Team“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Die Unterwasser-Minenortung ist eine der dringlichsten Herausforderungen der modernen Seekriegsführung, da Minen zwar kostengünstig ausgelegt werden können, ihre Räumung mit herkömmlichen bemannten Methoden jedoch gefährlich und kostspielig ist. Überall auf der Welt suchen Streitkräfte intensiv nach autonomen Alternativen. Diese Dringlichkeit spiegelt sich auch in der realen Nachfrage wider. Wir denken, dass wir uns mit der Drohne IQ Aqua beachtliche Marktanteile im Unterwasserdrohnen-Segment sichern können, das in den nächsten zehn Jahren laut Prognosen auf über 16 Mrd. $ anwachsen wird. Jeder Testlauf in Pensacola bringt uns unserem Ziel näher, den Streitkräften weltweit eine Plattform zu bieten, die einen Bedarf in einem der wachstumsstärksten Segmente der Verteidigungstechnik deckt.“

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