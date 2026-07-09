Tocvan schließt endgültige Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden Beteiligung von 49 % an den ursprünglichen Pilar-Konzessionen ab und konsolidiert dadurch die 100-prozentige Beteiligung am Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar

Hermosillo, Mexiko – 9. Juli 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) berichtet, dass es eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Colibri Resources Corp. („Colibri“) über den Erwerb der restlichen Beteiligung von 49 % an den zwei ursprünglichen Pilar-Konzessionsgebieten (die „Konzessionsgebiete“) (zusammen als die „Transaktion“ bezeichnet) abgeschlossen hat. Nach Abschluss wird Tocvan 100 % der Anteile an seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko (das „Projekt“), besitzen.

Die Konzessionsgebiete umfassen rund 105 Hektar und beherbergen die Main Zone, die das fortgeschrittenste Gebiet des Projekts ist und auf dem in der Vergangenheit und aktuell umfangreiche Bohrungen durchgeführt wurden. Tocvan hat zurzeit eine Beteiligung von 51 % an den Konzessionsgebieten, wobei es zu 100 % Eigentümer der umgebenden Erweiterungsgebiete ist, die den Großteil des über 21 km² großen Landpakets Gran Pilar ausmachen.

„Dieser Erwerb ist ein wichtiger Meilenstein für Tocvan und unsere Aktionäre“, sagte Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. „Die Auflösung jeglicher Miteigentumsverhältnisse in der wichtigen Main Zone vereinfacht unsere Eigentümerstruktur und die Entscheidungsprozesse, sodass wir die Erschließungspläne optimieren können, wenn wir uns der Pilotproduktion und Ressourcendefinition nähern. Mit einer Beteiligung von 100 % am gesamten Projekt sind wir besser aufgestellt, um das vollständige Aufwärtspotenzial von Gran Pilars erheblichem Explorationspotenzial und der kurzfristigen Produktionsmöglichkeit zu nutzen.“

https://youtu.be/MA6y-8YsdGk

Wichtigste Bestimmungen der Vereinbarung

Gesamtbarzahlung: 3.600.000 CAD, zahlbar von Tocvan an Colibri, bestehend aus:

2.000.000 CAD, zahlbar in bar am Abschlussdatum („Abschluss“); und

1.600.000 CAD, zahlbar in bar an dem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

Lizenzgebühr: Tocvan wird Colibri eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) von 1,0 % für das Projekt einräumen.

Rückkauf der Lizenzgebühr: Tocvan behält sich das Recht vor, die vollständige NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % jederzeit von Colibri gegen eine einmalige Barzahlung von 1.000.000 CAD zurückzukaufen.

Vorkaufsrecht: Colibri hat Tocvan ein Vorkaufsrecht für jeden geplanten Verkauf der NSR-Lizenzgebühr an eine dritte Partei eingeräumt.

Laut der Vereinbarung sind die Bergbau-Claims, aus denen die Konzessionsgebiete bestehen, zurzeit im Besitz von Colibris mexikanischer Tochtergesellschaft und werden an Tocvans mexikanische Tochtergesellschaft übertragen.

Abschluss und Konditionen

Der Abschluss der Transaktion soll kurz nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, darunter die Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange (CSE), erfolgen, und die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlusskonditionen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung anderer in der Vereinbarung festgelegter Voraussetzungen.

Strategische Vorteile der Transaktion

Durch die Übernahme von 100 % der Beteiligung an Gran Pilar erhält Tocvan die vollständige Kontrolle über eines der am weitesten fortgeschrittenen und strategisch günstig gelegenen Gold-Silber-Projekte in Sonora, Mexikos führender Bergbau-Jurisdiktion.

Nächste Schritte

Tocvan wird weitere Updates zum Abschluss der Transaktion und den laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten auf Gran Pilar, einschließlich des vollständig finanzierten Bohrprogramms und der Fortschritte bei der Pilotproduktion, veröffentlichen. Dieses Jahr wurden mehr als 9.000 Meter auf neuen Explorationszielen erbohrt, und die Ergebnisse für mehr als 6.000 Meter stehen noch aus.

Abbildung 1. Zusammenfassung der Zielgebiete bei Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

Erweiterung des South Block in der Main Zone Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025 19,4 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) auf 3,1 Metern („m“) enthalten in 106,6 m mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 5,4 g/t Au auf 6,1 m enthalten in 41,2 m mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) 136 g/t Ag auf 10,7 m enthalten in 42,7 m mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025) South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024) Placer Corridor (900 m Streichlänge) Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag Placer Source Area Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag North Block North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche) 2-m-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023) Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören: 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025) 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025) 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025) 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen: 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten): 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten): 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten): 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag 29 m mit 0,7 g/t Au 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten): 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören: 61,0 m mit 0,8 g/t Au 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag 13,0 m mit 9,6 g/t Au 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4“ bis +1/8“)

Die feine Fraktion (-1/8“) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer



Metallurgische Untersuchungen:

Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor Gewinnung von 95 bis 99 % Gold Gewinnung von 73 bis 97 % Silber Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m



Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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