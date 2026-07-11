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    Nach der Rallye

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    Die UBS nennt neue Börsenfavoriten – und es sind keine KI-Aktien

    Nach der starken Börsenrallye rät die UBS zu defensiven Aktien mit stabilen Geschäften. Warum gerade diese Titel jetzt interessant sein könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach der Rallye - Die UBS nennt neue Börsenfavoriten – und es sind keine KI-Aktien
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Nach einem starken ersten Halbjahr an den US-Börsen empfiehlt die UBS Anlegern, ihr Depot mit schwankungsarmen Aktien zu stabilisieren. Zwar legte der S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 um 9,6 Prozent zu und gewann allein im zweiten Quartal fast 15 Prozent. Dennoch mussten Investoren laut der Bank mehrere turbulente Marktphasen verkraften. Dazu zählten der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sowie die jüngste Umschichtung vieler Anleger aus Technologiewerten.

    KI-Hype drückt defensive Werte

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    Nach Einschätzung der UBS gerieten defensive Qualitätsunternehmen zuletzt ins Hintertreffen, weil sich viel Kapital auf vom KI-Boom getriebene Aktien konzentrierte. Dadurch seien viele dieser Titel inzwischen attraktiv bewertet.

    Jonathan Carson, HOLT-Sektorspezialist der UBS, schrieb: "Da sich das Kapital auf KI-getriebene Marktsegmente konzentriert hat, sind Aktien mit geringer Volatilität ins Hintertreffen geraten, was sich zunehmend in den Bewertungen widerspiegelt." Weiter erklärte er: "Die Auswahl dieser Woche umfasst hochwertige Unternehmen mit geringer Volatilität, die im historischen Vergleich attraktiv bewertet sind."

    Die Analyse basiert auf dem hauseigenen HOLT-Bewertungsmodell der UBS. Besonders häufig finden sich Industrie- und Gesundheitsunternehmen auf der Liste. Viele von ihnen zahlen zudem Dividenden.

     

    Yum Brands überzeugt mit Wachstumsperspektiven

    Zu den Favoriten zählt Yum Brands, der Mutterkonzern von Taco Bell und KFC. Nach Einschätzung der UBS verfügt das Unternehmen über ein stabiles Geschäftsmodell und erzielte in den vergangenen Jahren eine hohe Kapitalrendite. Bis 2027 soll diese den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte erreichen. Die Bank erwartet Rückenwind durch den Verkauf des Pizza-Hut-Geschäfts, die internationale Expansion von Taco Bell sowie den Ausbau des Treueprogramms von KFC.

    13 der 28 von LSEG erfassten Analysten vergeben für die Aktie derzeit ein "Kauf"- oder "Starker Kauf"-Rating. SeekingAlpha zufolge beläuft sich das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Analysten auf 173,71 US-Dollar.

    Yum Brands

    +0,71 %
    -0,93 %
    +8,17 %
    +1,09 %
    +8,03 %
    +22,25 %
    +38,56 %
    +173,52 %
    +2.070,98 %
    ISIN:US9884981013WKN:909190
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    Lockheed Martin vor möglichem Kursschub

    Auch der Rüstungskonzern Lockheed Martin gehört zu den empfohlenen Titeln. Obwohl die UBS die Aktie neutral einstuft, rechnet sie nach den anstehenden Quartalszahlen mit einer positiven Marktreaktion.

    Die Analysten schreiben: "Wir rechnen mit einem Ergebnis über den Erwartungen, einer Anhebung der Prognose und einer positiven Reaktion angesichts der niedrigen Erwartungen." Zusätzliche Impulse könnten ein Großauftrag über 35 Milliarden US-Dollar für Raketenabwehrsysteme sowie ein stärker wachsendes Geschäft mit Raketen- und Feuerleitsystemen liefern.

    Von den 24 bei LSEG geführten Analysten empfehlen 14, die Aktie zu halten. Nach Daten von SeekingAlpha sehen die Experten das Kursziel im Durchschnitt bei 615,74 US-Dollar.

    Lockheed Martin

    +0,96 %
    -4,09 %
    -1,02 %
    -15,22 %
    +12,58 %
    +14,12 %
    +37,00 %
    +107,13 %
    +3.859,59 %
    ISIN:US5398301094WKN:894648
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    McDonald's bleibt defensiver Favorit

    Trotz eines Kursrückgangs seit Jahresbeginn hält die UBS an ihrer Kaufempfehlung für McDonald's fest. Die Bank sieht das Unternehmen trotz des schwierigen Konjunkturumfelds gut aufgestellt.

    Die Analysten erklären: "Wir sind der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis der MCD-Aktien trotz kurzfristiger Belastungen attraktiv ist, da es Faktoren gibt, die zu Marktanteilsgewinnen und einem stärkeren Umsatzwachstum in den USA führen könnten, sowie defensive Eigenschaften, die in einem nach wie vor volatilen Umfeld für Gewinnstabilität sorgen dürften."

    Laut LSEG sprechen 20 der 36 Analysten für die Aktie eine Kaufempfehlung oder sogar ein "Starker Kauf"-Rating aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Angaben von SeekingAlpha bei 329,84 US-Dollar.

    McDonald's

    -0,68 %
    -2,28 %
    -2,91 %
    -9,68 %
    -8,00 %
    -6,09 %
    +16,85 %
    +126,06 %
    +3.010,56 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958
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    Neben Yum Brands, Lockheed Martin und McDonald's nennt die UBS auch Eli Lilly, Stryker, Charles Schwab, Medtronic und Keurig Dr Pepper als defensive Qualitätswerte mit vergleichsweise geringer Kursschwankung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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