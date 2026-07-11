Die UBS nennt neue Börsenfavoriten – und es sind keine KI-Aktien

Nach einem starken ersten Halbjahr an den US-Börsen empfiehlt die UBS Anlegern, ihr Depot mit schwankungsarmen Aktien zu stabilisieren. Zwar legte der S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 um 9,6 Prozent zu und gewann allein im zweiten Quartal fast 15 Prozent. Dennoch mussten Investoren laut der Bank mehrere turbulente Marktphasen verkraften. Dazu zählten der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sowie die jüngste Umschichtung vieler Anleger aus Technologiewerten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Einschätzung der UBS gerieten defensive Qualitätsunternehmen zuletzt ins Hintertreffen, weil sich viel Kapital auf vom KI-Boom getriebene Aktien konzentrierte. Dadurch seien viele dieser Titel inzwischen attraktiv bewertet.

Jonathan Carson, HOLT-Sektorspezialist der UBS, schrieb: "Da sich das Kapital auf KI-getriebene Marktsegmente konzentriert hat, sind Aktien mit geringer Volatilität ins Hintertreffen geraten, was sich zunehmend in den Bewertungen widerspiegelt." Weiter erklärte er: "Die Auswahl dieser Woche umfasst hochwertige Unternehmen mit geringer Volatilität, die im historischen Vergleich attraktiv bewertet sind."

Die Analyse basiert auf dem hauseigenen HOLT-Bewertungsmodell der UBS. Besonders häufig finden sich Industrie- und Gesundheitsunternehmen auf der Liste. Viele von ihnen zahlen zudem Dividenden.

Yum Brands überzeugt mit Wachstumsperspektiven

Zu den Favoriten zählt Yum Brands, der Mutterkonzern von Taco Bell und KFC. Nach Einschätzung der UBS verfügt das Unternehmen über ein stabiles Geschäftsmodell und erzielte in den vergangenen Jahren eine hohe Kapitalrendite. Bis 2027 soll diese den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte erreichen. Die Bank erwartet Rückenwind durch den Verkauf des Pizza-Hut-Geschäfts, die internationale Expansion von Taco Bell sowie den Ausbau des Treueprogramms von KFC.

13 der 28 von LSEG erfassten Analysten vergeben für die Aktie derzeit ein "Kauf"- oder "Starker Kauf"-Rating. SeekingAlpha zufolge beläuft sich das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Analysten auf 173,71 US-Dollar.

Lockheed Martin vor möglichem Kursschub

Auch der Rüstungskonzern Lockheed Martin gehört zu den empfohlenen Titeln. Obwohl die UBS die Aktie neutral einstuft, rechnet sie nach den anstehenden Quartalszahlen mit einer positiven Marktreaktion.

Die Analysten schreiben: "Wir rechnen mit einem Ergebnis über den Erwartungen, einer Anhebung der Prognose und einer positiven Reaktion angesichts der niedrigen Erwartungen." Zusätzliche Impulse könnten ein Großauftrag über 35 Milliarden US-Dollar für Raketenabwehrsysteme sowie ein stärker wachsendes Geschäft mit Raketen- und Feuerleitsystemen liefern.

Von den 24 bei LSEG geführten Analysten empfehlen 14, die Aktie zu halten. Nach Daten von SeekingAlpha sehen die Experten das Kursziel im Durchschnitt bei 615,74 US-Dollar.

McDonald's bleibt defensiver Favorit

Trotz eines Kursrückgangs seit Jahresbeginn hält die UBS an ihrer Kaufempfehlung für McDonald's fest. Die Bank sieht das Unternehmen trotz des schwierigen Konjunkturumfelds gut aufgestellt.

Die Analysten erklären: "Wir sind der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis der MCD-Aktien trotz kurzfristiger Belastungen attraktiv ist, da es Faktoren gibt, die zu Marktanteilsgewinnen und einem stärkeren Umsatzwachstum in den USA führen könnten, sowie defensive Eigenschaften, die in einem nach wie vor volatilen Umfeld für Gewinnstabilität sorgen dürften."

Laut LSEG sprechen 20 der 36 Analysten für die Aktie eine Kaufempfehlung oder sogar ein "Starker Kauf"-Rating aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Angaben von SeekingAlpha bei 329,84 US-Dollar.

Neben Yum Brands, Lockheed Martin und McDonald's nennt die UBS auch Eli Lilly, Stryker, Charles Schwab, Medtronic und Keurig Dr Pepper als defensive Qualitätswerte mit vergleichsweise geringer Kursschwankung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 481,32 $ , was einem Rückgang von -8,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!