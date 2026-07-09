JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George geht nach einer Diskussion mit dem Nemetschek-Chef erwartungsfroh in die Quartalsbilanz des Bausoftwareunternehmens, wie er am Mittwoch schrieb./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 55,90EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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