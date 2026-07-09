Tocvan sichert sich das Herzstück seines Goldprojekts zu 100%

Mit einer einzigen Transaktion beseitigt Tocvan Ventures Corp. den letzten strukturellen Nachteil seines Gran Pilar Projekts. Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung mit Colibri Resource Corp. geschlossen, um die verbleibenden 49% an dem ursprünglichen Pilar-Grundstück mit einem Cash-Deal zu erwerben. Damit gehört Gran Pilar erstmals vollständig dem Unternehmen – ein Schritt, der die Entwicklung zur Goldproduktion erheblich vereinfachen und den gesamten wirtschaftlichen Wert künftig ausschließlich den Tocvan-Aktionären zugutekommen lässt.

Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung des Projektgebiets. Vielmehr übernimmt Tocvan ausgerechnet jene ursprünglichen Pilar-Konzessionen, auf denen sich die historische Main Zone Lagerstätte befindet – der am weitesten entwickelte und wirtschaftlich bedeutendste Teil des gesamten Projekts.

Für Tocvan dürfte diese Meldung als eine der wichtigsten Unternehmensnachrichten seit der Gründung in die Firmengeschichte eingehen.

Für viele Investoren dürfte diese Nachricht weit mehr sein als eine reine Eigentumsänderung. Denn die ursprünglichen Pilar-Konzessionen umfassen die historische Main Zone – jenes rund 1 km² große Kerngebiet, auf dem die meisten hochgradigen Bohrergebnisse erzielt wurden und das als Fundament der künftigen Ressourcenschätzung gilt.

Bislang gab es wohl nur einen Meilenstein von vergleichbarer Tragweite: Die Erteilung sämtlicher Genehmigungen für die Pilotmine, mit der Gran Pilar den Übergang vom reinen Explorationsprojekt in Richtung Goldproduktion einleitete.

Mit der nun angekündigten Übernahme der verbleibenden 49% der ursprünglichen Pilar-Konzessionen folgt unmittelbar der nächste strategische Befreiungsschlag.

Zwar kontrolliert Tocvan bereits seit der großen Landkonsolidierung im Jahr 2023 mehr als 21 km² des umliegenden Projektgebiets zu 100%, aber ausgerechnet die historische Main Zone – und damit der wertvollste und am weitesten entwickelte Teil von Gran Pilar – blieb jedoch weiterhin Teil eines 51/49-Joint-Ventures mit Colibri.

Genau diese Einschränkung, die auch in Verhandlungen mit grossen Produzenten hinderlich ist, verschwindet nun vollständig. Erst jetzt wird auch dieser letzte Baustein in das vollständige Eigentum von Tocvan überführt.

Tocvan-CEO Brodie Sutherland bringt die strategische Bedeutung der Transaktion entsprechend deutlich auf den Punkt:

„Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein für Tocvan und unsere Aktionäre dar. Mit dem Wegfall der gemeinsamen Eigentümerstruktur im Kernbereich der Main Zone vereinfachen wir unsere Eigentumsverhältnisse, beschleunigen Entscheidungsprozesse und schaffen die Voraussetzungen, unsere Entwicklungspläne auf dem Weg zur Pilotproduktion und zur Definition einer ersten Mineralressource vollständig zu optimieren. Mit dem vollständigen Eigentum am gesamten Projekt sind wir deutlich besser positioniert, das gesamte Potenzial von Gran Pilar auszuschöpfen – sowohl hinsichtlich der erheblichen Explorationschancen als auch der Möglichkeit, bereits in naher Zukunft in die Goldproduktion einzusteigen.“

Die Entwicklung von Gran Pilar seit der ersten Projektbeteiligung von Tocvan im Jahr 2019. Nach mehreren Explorations- und Entwicklungsmeilensteinen markiert die vollständige Übernahme der Main Zone den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Pilotproduktion, einer ersten Ressourcenschätzung und einer späteren Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA).

Ein strategischer Schritt zur richtigen Zeit

Der Zeitpunkt könnte kaum besser gewählt sein. Gran Pilar befindet sich derzeit in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Das Unternehmen verfügt bereits über sämtliche Genehmigungen für die Pilotmine einschließlich einer auf 10 Jahre genehmigten Haufenlaugungsanlage. Parallel laufen umfangreiche Bohrprogramme, der Bau der Pilotmine schreitet sichtbar voran und eine erste Ressourcenschätzung rückt näher.

Mit der vollständigen Übernahme der Main Zone Lagerstätte erhält Tocvan nun die volle wirtschaftliche Kontrolle über das gesamte Projekt.

Künftig fließt jeder zukünftige Dollar, der innerhalb der Main Zone erwirtschaftet wird, ausschließlich an Tocvan und seine Aktionäre.

100% aller künftig definierten Ressourcen

100% der künftigen Produktion

100% der Cashflows

100% aller zukünftigen Erweiterungen der Main Zone

Mit anderen Worten: Jeder zukünftige Wertzuwachs innerhalb der Main Zone kommt künftig ausschließlich den Aktionären von Tocvan zugute.

Gleichzeitig entfällt die bisherige Joint-Venture-Struktur, wodurch Entscheidungen über Exploration, Minenplanung, Finanzierung und einen möglichen späteren Verkauf des Projekts deutlich einfacher werden.

Das Herzstück von Gran Pilar

Dass Tocvan bereit ist, insgesamt 3,6 Mio. CAD für die verbleibenden 49% zu bezahlen, überrascht kaum, wenn man sich die Qualität der Main Zone ansieht.

Denn genau auf diesen rund 1 km² befinden sich die meisten spektakulären Bohrergebnisse der Unternehmensgeschichte. Dazu zählen unter anderem:

116,9 m @ 1,2 g/t Gold , inklusive 10,2 m @ 12 g/t Gold + 23 g/t Silber

, inklusive 108,9 m @ 0,8 g/t Gold , inklusive 9,4 m @ 7,6 g/t Gold

, inklusive 106,8 m @ 0,6 g/t Gold , inklusive 3,1 m @ 19,4 g/t Gold

, inklusive 97,4 m @ 0,7 g/t Gold , inklusive 36,3 m @ 1,6 g/t Gold

, inklusive 94,6 m @ 1,6 g/t Gold , inklusive 9,2 m @ 10,8 g/t Gold + 38 g/t Silber

, inklusive 83,5 m @ 1,3 g/t Gold , inklusive 9,7 m @ 10,3 g/t Gold

, inklusive 64,9 m @ 1,2 g/t Gold , inklusive 3 m @ 21,6 g/t Gold + 209 g/t Silber

, inklusive 56,4 m @ 1 g/t Gold , inklusive 3,1 m @ 14,7 g/t Gold

, inklusive 42,7 m @ 1 g/t Gold , inklusive 3,1 m @ 10,9 g/t Gold

, inklusive 41,2 m @ 1 g/t Gold, inklusive 6,1 m @ 5,4 g/t Gold + 39 g/t Silber

Diese Resultate zeigen eindrucksvoll, warum die Main Zone als Kernstück des gesamten Projekts gilt.

3D-Modell der Main Zone und ihrer Erweiterungsgebiete. Die bisherigen Bohrungen decken bislang nur einen Teil des mineralisierten Systems ab, während sich große, vollständig von Tocvan kontrollierte Erweiterungsziele nach Norden und Osten erstrecken. Gleichzeitig ist die geplante Pilotanlage unmittelbar neben der Main Zone positioniert.

Auch die Zahlungsstruktur ist für Tocvan vorteilhaft:

2 Mio. CAD werden sofort (bei Abschluss in den nächsten Wochen) fällig, weitere 1,6 Mio. CAD erst 12 Monate später.

Damit muss Tocvan nicht den gesamten Kaufpreis sofort leisten – ein wichtiger Vorteil, da bis dahin bereits Cashflow aus der Pilotmine generiert wurde.

Zusätzlich erhält Colibri eine 1%-NSR-Royalty, die Tocvan jederzeit für 1 Mio. CAD vollständig zurückkaufen kann. Sollte Colibri diese Royalty künftig an einen Dritten verkaufen wollen, verfügt Tocvan zudem über ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal).

Ein klares Investmentprofil

Für den Kapitalmarkt dürfte die Vereinfachung der Eigentümerstruktur ebenfalls von großer Bedeutung sein.

Institutionelle Investoren bevorzugen häufig Projekte mit eindeutig geregelten Eigentumsverhältnissen. Mit dem Erwerb der verbleibenden 49% entfällt künftig jede Unterscheidung zwischen Joint-Venture-Flächen und vollständig kontrollierten Bereichen.

Gran Pilar wird zu einem vollständig konsolidierten Gold-Silber-Projekt. Das vereinfacht nicht nur zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien und Ressourcenschätzungen, sondern erhöht auch die strategische Attraktivität für mögliche strategische Partnerschaften oder Übernahmen durch größere Produzenten erheblich.

Vergleich der aktuellen Börsenbewertung von Tocvan mit ausgewählten Produzenten und Near-Term-Produzenten in Mexiko. Mit nur rund 78 Mio. ausstehenden Aktien besitzt Tocvan bei erfolgreicher Projektentwicklung erhebliches Potenzial für eine Neubewertung.

Das Timing könnte kaum besser sein

Die Main Zone ist nicht irgendein Teil des Projekts. Sie bildet den Kern der ersten Ressourcenschätzung und enthält den Großteil der bislang veröffentlichten hochgradigen Bohrergebnisse und könnte nun auch Erzmaterial für die Pilotminenanlage liefern.

Übersicht der Zielgebiete auf Gran Pilar. Die luftgestützte Magnetik (Reduced-to-Pole-Tilt-Derivative) zeigt die wichtigsten bislang identifizierten Explorationsziele, einschließlich des neuen El Mezquite Ziels sowie weiterer priorisierter Bohrgebiete auf dem vollständig kontrollierten Projektgebiet.

Genau in dem Moment, in dem Gran Pilar vom Explorationsprojekt in Richtung Goldproduktion übergeht, sichert sich Tocvan nun auch die vollständige wirtschaftliche Kontrolle über dieses Kerngebiet. Strategisch hätte der Zeitpunkt kaum besser gewählt werden können.

Die Übernahme erfolgt damit genau in jener Phase, in der:

die Pilotmine errichtet wird,

tausende Meter Bohrergebnisse noch ausstehen,

die erste Ressourcenschätzung vorbereitet wird,

und Gran Pilar Schritt für Schritt in Richtung Goldproduktion voranschreitet.

Mit der vollständigen Übernahme der Main Zone besitzt Tocvan nun erstmals die vollständige wirtschaftliche Kontrolle über das gesamte Projekt – genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Wert dieses Projekts durch Produktion und Ressourcendefinition deutlich steigen wird.

Falls die Pilotproduktion erfolgreich verläuft und die anschließende erste Ressourcenschätzung gut ausfällt, könnte diese Übernahme rückblickend als einer der entscheidenden Wendepunkte in der Unternehmensgeschichte gelten. Gerade deshalb dürfte diese Meldung neben der Pilotminen-Genehmigung als eine der bedeutendsten Pressemitteilungen gelten, die Tocvan bislang veröffentlicht hat.

Finanzierung ohne Druck

Bemerkenswert ist zudem, dass Tocvan diese Akquisition aus einer Position finanzieller Stärke heraus angeht. Erst vor wenigen Monaten nahm das Unternehmen im Rahmen einer von Stifel begleiteten Privatplatzierung mehr als 10 Mio. CAD zu einem Ausgabepreis von 1 CAD je Aktie auf.

Damit verfügt Tocvan über ausreichende finanzielle Mittel, um die Kaufpreiszahlung zu leisten und gleichzeitig die laufenden Bohrprogramme sowie den Bau der Pilotmine weiter voranzutreiben. Die Stifel-Finanzierung verschafft dem Unternehmen damit genau jene finanzielle Flexibilität, die für eine strategische Transaktion dieser Größenordnung erforderlich ist.

Damit verschwindet künftig auch der letzte Satz, den Investoren in nahezu jeder Pressemitteilung und Unternehmenspräsentation lesen mussten: „Main Zone: 51% Tocvan / 49% Colibri.“ Die Investmentstory lässt sich künftig mit 3 Worten zusammenfassen: 100% Gran Pilar.

Zum ersten Mal seit Bestehen des Projekts befindet sich das gesamte wirtschaftlich bedeutende Kerngebiet von Gran Pilar vollständig im Eigentum einer einzigen Gesellschaft.

Gran Pilar liegt im mexikanischen Bundesstaat Sonora, einer der bedeutendsten Goldregionen des Landes. Zahlreiche produzierende Minen sowie die bestehende Infrastruktur unterstreichen die Attraktivität des Standorts für eine zukünftige Goldproduktion.

Fazit

Mit dem Erwerb der verbleibenden 49% der ursprünglichen Pilar-Konzessionen schließt Tocvan ein wichtiges Kapitel in der Entwicklung von Gran Pilar ab.

Aus einem Projekt mit geteilter Eigentümerstruktur wird ein vollständig kontrolliertes Gold-Silber-Projekt, das nun unter einer einzigen Gesellschaft entwickelt werden kann – Tocvan Ventures! Gerade in einer Phase, in der Pilotproduktion, weitere Bohrergebnisse und die erste Ressourcenschätzung näher rücken, dürfte dieser Schritt die Investmentstory nochmals deutlich vereinfachen.

Nach jahrelanger Exploration besitzt Tocvan künftig nicht nur den überwiegenden Teil des Projektgebiets, sondern erstmals auch das wertvollste Herzstück vollständig.

Rückblickend könnte sich diese Transaktion als weit mehr als nur ein Grundstückskauf erweisen. Sie markiert den Zeitpunkt, an dem Tocvan nicht mehr nur der größte Eigentümer von Gran Pilar war, sondern erstmals uneingeschränkt über sein gesamtes Projekt verfügen konnte.

Zusammen mit der Pilotminen-Genehmigung, der bevorstehenden Ressourcenschätzung und dem Übergang zur Goldproduktion dürfte diese Übernahme als einer der entscheidenden Wendepunkte in der Unternehmensgeschichte in Erinnerung bleiben.

Am Ursprung von Gran Pilar: Dieses ursprüngliche Pilar-Grundstück bildet das historische Herzstück des heutigen Projekts. Genau hier wurden einige der besten Bohrergebnisse der Unternehmensgeschichte erzielt – mit breiten Gold-Silber-Zonen von teils mehr als 100 m Länge und hochgradigen Abschnitten. Mit der vollständigen Übernahme der verbleibenden 49 % gehört nun auch dieser zentrale Baustein erstmals vollständig Tocvan. Damit rückt das Unternehmen mit einem klar konsolidierten Flaggschiffprojekt, starken Bohrergebnissen und dem Weg in Richtung Pilotproduktion in den Kreis der aussichtsreichsten Junior-Goldentwickler in Sonora, Mexiko.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,60 CAD (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,379 EUR (09.07.2026)

Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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