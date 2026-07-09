DAX und Europabörsen legen zu – Ölpreis, Gold und Silber steigen

Auf Unternehmensebene sind vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes im Fokus: Der SDAX -Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, die Titel schnellen aktuell um 13,5 Prozent hoch. Für den MDAX -Wert Südzucker ging es nach frischen Quartalszahlen um 0,5 Prozent aufwärts. Der Konzern hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert und hob seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Deutz-Titel verteuern sich um 2,4 Prozent. Das Unternehmen plant den größten Zukauf der Firmengeschichte und setzt auf Rüstung . Porsche hat so wenige Autos verkauft wie seit 2020 nicht mehr. Die Aktie büßt 1,7 Prozent ein .

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. Der DAX steigt aktuell (Stand 14:15 Uhr) um 0,3 Prozent auf 24.965 Punkte, nachdem er am Vortag um 2,2 Prozent eingebrochen war. Erst am Montag hatte das Börsenbarometer ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Größte DAX-Gewinner waren am Donnerstag Infineon und Siemens Energy. Rüstungswerte waren hingegen schwach. Im DAX verloren die Titel von Rheinmetall am Indexende 3,7 Prozent ein, im MDAX war Hensoldt Schlusslicht mit minus 5,1 Prozent. Nach jüngsten Sparberichten stand auch Volkswagen im Rampenlicht: Bei den Wolfsburgern wird am Berichtstag auf einer wichtigen Aufsichtsratssitzung über die künftigen Restrukturierungs- und Sparpläne beraten, begleitet von angekündigten Aktionstagen der IG Metall. Die Aktie fällt aktuell um 1,6 Prozent. Für nächtliche News sorgte zudem ZEAL Network mit der Bekanntgabe einer Übernahme und dem damit verbundenen Markteintritt in Großbritannien. Die Aktie steigt 3,7 Prozent.

Vorgaben aus Asien und den USA

Die internationalen Märkte stecken das vorläufige Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel mit Iran erstaunlich gut weg. Zwar führten die USA nach neuen Attacken Teherans auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erneut militärische Schläge im Iran durch, und Trump zeigte sich skeptisch bezüglich weiterer Verhandlungen, doch an den Börsen hielt sich die Panik in Grenzen. Die Wall Street lieferte eine behauptete Tendenz: Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch vor allem wegen der Ölpreise um 1,1 Prozent nachgab und der S&P 500 leicht verlor (-0,28 Prozent), konnte der technologielastige Nasdaq Composite dank starker Halbleiterwerte um 0,2 Prozent zulegen. Dies stützte auch die asiatischen Märkte am Donnerstagmorgen. SpaceX büßte 0,8 Prozent ein und schloss den zweiten Tag in Folge unter dem Debütkurs, trotz Nasdaq-Aufnahme. Levi Strauss übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Trotzdem rutschte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um fast sechs Prozent ab.

Asiatische Märkte

In Asien zeigten sich die Handelsplätze uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 um 1,4 Prozent zu; hier sprangen Kioxia-Aktien nach dem vollständigen Ausstieg des Investors Bain Capital zeitweise um bis zu 11 Prozent ins Plus. Kräftig auf und ab ging es bei dem südkoreanischen Kospi, der zeitweise um 2,9 Prozent nach oben schnellte, zuletzt aber nur noch um 0,6 Prozent stieg. Samsung zogen 0,2 Prozent an, demgegenüber profitierte SK Hynix mit +5,3 Prozent von einer enormen Nachfrage nach dem geplanten US-Zweitlisting. Die chinesischen Märkte fanden auch keine klare Linie (Hongkongs Hang Seng verlor 0,7 Prozent, Shanghai stieg um 1,7 Prozent). Neue Wirtschaftsdaten aus China bewegten kaum: Die Verbraucherpreise stiegen im Juni wie erwartet um moderate 1,0 Prozent, während die Erzeugerpreise (PPI) mit einem Plus von 4,1 Prozent das stärkste Wachstum seit Juli 2022 verzeichneten. Der Fokus der Anleger in China verlagert sich nun auf kommende Handelsdaten und politische Signale des Politbüros Ende des Monats. Ein Debüt feierte der Apple-Zulieferer Luxshare, dessen Aktien beim Hongkong-Debüt um 3,2 Prozent stiegen.

US-Indikationen

Die US-Futures deuten im frühen Donnerstagshandel auf eine geteilte Eröffnung an der Wall Street hin. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten um rund 0,2 Prozent zu, während die Futures auf den Dow Jones mit einem Minus von etwa 0,1 Prozent signalisieren, dass die Verluste vom Vortag weiter ausgebaut werden könnten. Der Nasdaq-100-Future notiert rund 0,8 Prozent fester. Marktteilnehmer warten im Tagesverlauf vor allem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie neue Daten zu den bestehenden Hausverkäufen. Zudem hat PepsiCo Quartalszahlen berichtet. Der Getränke- und Snackspezialist steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und bestätigte seine Jahresziele. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um knapp 1 Prozent.

Rohstoffe

Am Rohstoffmarkt stehen die geopolitischen Risikoprämien weiter im Mittelpunkt. Die Ölpreise, die seit Montag bereits um gut zehn Prozent nach oben geklettert waren und am Mittwoch um über 4 Prozent zulegten, legten am Donnerstagmorgen weiter zu. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 78,72 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,7 Prozent auf 74,00 US-Dollar abwärts ging. Da die Straße von Hormus zu den wichtigsten Energie-Nadelöhren weltweit gehört, reagieren die Notierungen extrem sensibel auf die US-Militärschläge und die Bedrohung der Handelsschifffahrt. Der sichere Hafen Gold profitiert tendenziell von der Unsicherheit im Nahen Osten und zog um 0,9 Prozent an, während sich Silber um 1,5 Prozent verteuerte.

Devisen

Der Devisenmarkt zeigt sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Sorgen und geldpolitischen Erwartungen. Das Fed-Protokoll bestätigte eine uneinheitliche Haltung der US-Währungshüter, die mit Zinssenkungen warten wollen, bis sich die Inflation nachhaltig dem Ziel nähert. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich in einer engen Spanne, da die Sorgen vor einem erneuten inflationsbedingten Zinsanstieg in den USA den US-Dollar als sicheren Hafen stützen, während die Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte dem Euro am Morgen etwas Auftrieb gibt.

Bitcoin

Am Kryptomarkt spiegelt sich die temporäre "Risk-off"-Stimmung der vergangenen Tage wider. Bitcoin reagierte wie die klassischen Märkte sensibel auf die Eskalation im Nahen Osten und den Anstieg der Energiepreise. Mit der leichten Stabilisierung der weltweiten Aktienmärkte am Donnerstagmorgen zeigt sich aber auch die Krypto-Leitwährung bemüht, den jüngsten Abwärtsdruck abzufedern. Bitcoin steigt aktuell um 0,9 Prozent, Ether um 0,2 Prozent.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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