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    AKTIE IM FOKUS

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    Volkswagen (VW) sinken weiter - Sparpläne im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorzugsaktien VW fielen 1,8 Prozent auf 71,10 Euro
    • Aufsichtsrat prüft Sparpläne, IG Metall ruft Aktionstag
    • Analyst warnt vor Milliardenkosten und Gewinnwarnung
    AKTIE IM FOKUS - Volkswagen (VW) sinken weiter - Sparpläne im Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste etwas ausgeweitet. Die Papiere des Autobauers fielen bis zum frühen Nachmittag um 1,8 Prozent auf 71,10 Euro und zählten damit zu den schwächsten Dax-Werten . Der deutsche Leitindex legte zuletzt moderat zu.

    Der VW-Aufsichtsrat berät über neue Sparpläne des Konzernvorstands, IG Metall und Betriebsrat halten mit einem bundesweiten Aktionstag an allen Konzernstandorten dagegen.

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    Die Pläne von Volkswagen mit Stellenstreichungen und mögliche Werksschließungen könnten laut Analyst Patrick Hummel von der Bank UBS zu Umbaukosten in Milliardenhöhe führen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs aus China sieht der Experte zudem das Risiko einer Gewinnwarnung für den Automobilhersteller. "Restrukturierung ist das Gebot der Stunde" für europäische Autohersteller, doch Volkswagen stehe vor der größten Herausforderung, sagte Hummel in einer Telefonkonferenz.

    In dem europaweit schwachen Umfeld für Automobilaktien büßten Mercedes-Benz und BMW jeweils 0,7 Prozent ein./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 58,14 auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,79 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,42 %/+82,55 % bedeutet.





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