🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArista Networks AktievorwärtsNachrichten zu Arista Networks

    Aktie auf neuen Allzeithochs

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ohne diesen Netzwerkausrüster klappt gar nichts im Rechenzentrum

    Arista Networks gilt einem Analysten nicht mehr als klassischer Netzwerkausrüster, sondern als zentrale KI-Infrastrukturschicht. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und klettert vorbörslich weiter.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie auf neuen Allzeithochs - Ohne diesen Netzwerkausrüster klappt gar nichts im Rechenzentrum
    Foto: Jaque Silva - NurPhoto

    Während der breite Markt am Mittwoch unter Druck stand, legte die Aktie von Arista Networks kräftig zu. Der Netzwerkausrüster schloss bei 181,05 US-Dollar – ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber dem Vortag und gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch. Der S&P 500 verlor zeitgleich knapp 0,3 Prozent, der Dow Jones sogar mehr als ein Prozent.

    Am Freitag zeichnen sich vorbörslich weitere Gewinne für die Aktie des Netzwerkausrüsters ab, vorbörslich beträgt das Kursplus mehr als 4 Prozent. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch mit 11,8 Millionen gehandelten Titeln deutlich über dem 50-Tage-Schnitt von 10,2 Millionen, ein Signal für erhöhtes Investoreninteresse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Arista Networks!
    Short
    200,33€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 8,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    162,53€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 8,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Arista profitiert vom anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz und den rasanten Ausbau von Rechenzentren. Das Unternehmen stellt leistungsstarke Netzwerk-Switches, Router und Software her und setzt dabei auf Halbleiter von Broadcom. Das Kerngeschäft basiert auf Ethernet, dem offenen Netzwerkstandard, der das moderne Internet trägt.

    Hyperscaler und große Unternehmen, die KI-Cluster aufbauen, stehen demnach vor der Herausforderung, tausende von Grafikprozessoren ohne Leistungseinbußen zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu verbinden. Arista adressiert genau dieses Problem mit seiner Switching-Technologie, der Betriebssoftware EOS, der CloudVision-Plattform sowie KI-optimierten Netzwerklösungen.

    Als wichtigsten Treiber nennen Experten das sogenannte KI-Fabrics-Geschäft. Arista hat für 2026 einen entsprechenden Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Bis 2028 erwartet der Analyst einen Anstieg auf rund 5,5 Milliarden Dollar. Dazu kommt der Übergang von 400G- auf 800G-Übertragungsstandards, der weitere Nachfrage generiert. Parallel dazu erschließt das Unternehmen das Unternehmens- und Campus-Netzwerkgeschäft als zusätzliches Standbein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Arista Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 163,3EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,23$, was einem Rückgang von -4,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie auf neuen Allzeithochs Ohne diesen Netzwerkausrüster klappt gar nichts im Rechenzentrum Arista Networks gilt einem Analysten nicht mehr als klassischer Netzwerkausrüster, sondern als zentrale KI-Infrastrukturschicht. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und klettert vorbörslich weiter.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     