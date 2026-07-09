Aktie auf neuen Allzeithochs
Ohne diesen Netzwerkausrüster klappt gar nichts im Rechenzentrum
Arista Networks gilt einem Analysten nicht mehr als klassischer Netzwerkausrüster, sondern als zentrale KI-Infrastrukturschicht. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und klettert vorbörslich weiter.
- Arista wird führender KI-Infrastrukturanbieter
- Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei starkem Vorhandel
- KI-Fabrics prognostiziert 3,5Mrd 2026 und 5,5Mrd 2028
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Während der breite Markt am Mittwoch unter Druck stand, legte die Aktie von Arista Networks kräftig zu. Der Netzwerkausrüster schloss bei 181,05 US-Dollar – ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber dem Vortag und gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch. Der S&P 500 verlor zeitgleich knapp 0,3 Prozent, der Dow Jones sogar mehr als ein Prozent.
Am Freitag zeichnen sich vorbörslich weitere Gewinne für die Aktie des Netzwerkausrüsters ab, vorbörslich beträgt das Kursplus mehr als 4 Prozent. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch mit 11,8 Millionen gehandelten Titeln deutlich über dem 50-Tage-Schnitt von 10,2 Millionen, ein Signal für erhöhtes Investoreninteresse.
Arista profitiert vom anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz und den rasanten Ausbau von Rechenzentren. Das Unternehmen stellt leistungsstarke Netzwerk-Switches, Router und Software her und setzt dabei auf Halbleiter von Broadcom. Das Kerngeschäft basiert auf Ethernet, dem offenen Netzwerkstandard, der das moderne Internet trägt.
Hyperscaler und große Unternehmen, die KI-Cluster aufbauen, stehen demnach vor der Herausforderung, tausende von Grafikprozessoren ohne Leistungseinbußen zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu verbinden. Arista adressiert genau dieses Problem mit seiner Switching-Technologie, der Betriebssoftware EOS, der CloudVision-Plattform sowie KI-optimierten Netzwerklösungen.
Als wichtigsten Treiber nennen Experten das sogenannte KI-Fabrics-Geschäft. Arista hat für 2026 einen entsprechenden Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Bis 2028 erwartet der Analyst einen Anstieg auf rund 5,5 Milliarden Dollar. Dazu kommt der Übergang von 400G- auf 800G-Übertragungsstandards, der weitere Nachfrage generiert. Parallel dazu erschließt das Unternehmen das Unternehmens- und Campus-Netzwerkgeschäft als zusätzliches Standbein.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Arista Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 163,3EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.