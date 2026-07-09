RBC stuft BP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Gesprächen mit der neuen Unternehmenschefin bei einer Informationsveranstaltung des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Da keine wegweisende Kapitalmarktveranstaltung in Sicht sei, werde die Stimmung der Aktie gegenüber wohl von der Fähigkeit von BP zu einem weiteren Schuldenabbau sowie einer Verschlankung des Konzern-Portfolios bestimmt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 5,668EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,00 £ , was eine Steigerung von +44,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer