RBC stuft BP auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Gesprächen mit der neuen Unternehmenschefin bei einer Informationsveranstaltung des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Da keine wegweisende Kapitalmarktveranstaltung in Sicht sei, werde die Stimmung der Aktie gegenüber wohl von der Fähigkeit von BP zu einem weiteren Schuldenabbau sowie einer Verschlankung des Konzern-Portfolios bestimmt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 5,668EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
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