Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,45 % auf 59,12 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +1,45 % in 24h auf 59,12 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,05 %
|1 Monat
|-14,10 %
|3 Monate
|-21,34 %
|1 Jahr
|+58,35 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,19393USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,12USD ein Wert von 11.285,4USD geworden – ein Gewinn von +125,71 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich gemischte Signale: Widerstand bei 64–65 USD; nachhaltiger Aufschwung braucht mehrere Tage darüber. Unterstützung um 53 USD (50 USD als Unterkante) wird genannt. Erste Stabilisierung, aber kein klares Kaufsignal. Fundamentale Sicht: Silber als Industrie- und monetäres Metall mit knappen Vorkommen; Potenzial für höhere Kurse wird diskutiert. 14-Tage-Entwicklung in Prozent nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|328,30EUR
|+0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,68EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|231,62EUR
|+0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|302,74EUR
|+1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,72EUR
|+2,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|483,06EUR
|+1,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|344,52EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,78EUR
|+0,70 %
|Long
|1
|0,00
|115,77EUR
|+0,58 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,145EUR
|-1,22 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.