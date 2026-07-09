Silberpreis im Höhenflug +1,45 % auf 59,12 USD

+1,45 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,05 % 1 Monat -14,10 % 3 Monate -21,34 % 1 Jahr +58,35 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 59,12. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,19393USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,12USD ein Wert von 11.285,4USD geworden – ein Gewinn von +125,71 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich gemischte Signale: Widerstand bei 64–65 USD; nachhaltiger Aufschwung braucht mehrere Tage darüber. Unterstützung um 53 USD (50 USD als Unterkante) wird genannt. Erste Stabilisierung, aber kein klares Kaufsignal. Fundamentale Sicht: Silber als Industrie- und monetäres Metall mit knappen Vorkommen; Potenzial für höhere Kurse wird diskutiert. 14-Tage-Entwicklung in Prozent nicht genannt.