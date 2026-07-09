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    Rockstone News - Der letzte Baustein ist gesetzt

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    Tocvan sichert sich das Herzstück seines Goldprojekts zu 100% – Die wohl wichtigste Übernahme der Unternehmensgeschichte

     

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    Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

     

    Mit einer einzigen Transaktion beseitigt Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) den letzten strukturellen Nachteil seines Gran Pilar Projekts. Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung mit Colibri Resource Corp. geschlossen, um die verbleibenden 49% an dem ursprünglichen Pilar-Grundstück mit einem Cash-Deal zu erwerben. Damit gehört Gran Pilar erstmals vollständig dem Unternehmen – ein Schritt, der die Entwicklung zur Goldproduktion erheblich vereinfachen und den gesamten wirtschaftlichen Wert künftig ausschließlich den Tocvan-Aktionären zugutekommen lässt.

     

    Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung des Projektgebiets. Vielmehr übernimmt Tocvan ausgerechnet jene ursprünglichen Pilar-Konzessionen, auf denen sich die historische Main Zone Lagerstätte befindet – der am weitesten entwickelte und wirtschaftlich bedeutendste Teil des gesamten Projekts.

     

    Für Tocvan dürfte diese Meldung als eine der wichtigsten Unternehmensnachrichten seit der Gründung in die Firmengeschichte eingehen.

     

    Für viele Investoren dürfte diese Nachricht weit mehr sein als eine reine Eigentumsänderung. Denn die ursprünglichen Pilar-Konzessionen umfassen die historische Main Zone – jenes rund 1 km² große Kerngebiet, auf dem die meisten hochgradigen Bohrergebnisse erzielt wurden und das als Fundament der künftigen Ressourcenschätzung gilt.

     

    Bislang gab es wohl nur einen Meilenstein von vergleichbarer Tragweite: Die Erteilung sämtlicher Genehmigungen für die Pilotmine, mit der Gran Pilar den Übergang vom reinen Explorationsprojekt in Richtung Goldproduktion einleitete…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/der-letzte-baustein-tocvan-sichert-sich- ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Tocvan Ventures Corp.

    Suite 1150 Iveagh House

    707 – 7th Avenue S.W.

    Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

    Telefon: +1 403 668 7855

    Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

    www.tocvan.com

     

    ISIN: CA88900N1050

    Aktien im Markt: 78.735.014

     

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    Kanada Symbol (CSE): TOC

    Aktueller Kurs: 0,60 CAD (08.07.2026)

    Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

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