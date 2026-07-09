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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie steigt - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +2,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie steigt - 09.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.07.2026

    Mit einer Performance von +2,49 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,81, mit einem Plus von +2,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Infineon Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +67,55 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -9,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +88,44 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,20 %
    1 Monat -10,55 %
    3 Monate +67,55 %
    1 Jahr +87,85 %
    Stand: 09.07.2026, 14:41 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineon nach der jüngsten Kursbewegung eine gesunde Konsolidierung ist oder ob Fundamentals und Bewertung leiden. Debatten drehen sich um die Kursentwicklung im Verhältnis zu Fundamentaldaten, das KGV, sowie charttechnische Signale wie die 50-Tage-Linie und potenzielle Verkaufssignale; außerdem werden News wie das ITC-Patenturteil zu GaN-Technologie und mögliche Kursziele um 80 bzw. 40 EUR diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,94 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 09.07. - ATX stark +0,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax stabilisiert sich nach zweitägiger Talfahrt


    Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen beiden Handelstage hat sich der Dax am Donnerstag stabilisiert. Frühe Erholungsgewinne bröckelten jedoch rasch ab. Zur Mittagszeit stand für den deutschen Leitindex noch ein kleines Plus von 0,1 Prozent …

    Dax leicht erholt - Sorgen bleiben bestehen


    Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen zwei Handelstagen hat der Dax am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Börsenstart um 0,5 Prozent auf 25.023 Punkte. Noch am Montag hatte er mit …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,26 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,69 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +3,43 %. ON Semiconductor legt um +4,06 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,05 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,07 %
    -9,20 %
    -10,55 %
    +67,55 %
    +87,85 %
    +99,83 %
    +118,74 %
    +452,88 %
    +3,95 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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