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TUI Aktie heute im Minus - 09.07.2026
Am 09.07.2026 ist die TUI Aktie, bisher, um -1,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.
TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.
Wie hat sich die TUI-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -1,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,39 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TUI insgesamt ein Minus von -0,65 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -3,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TUI -21,64 % verloren.
TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,96 %
|1 Monat
|+4,63 %
|3 Monate
|-0,65 %
|1 Jahr
|-8,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der TUI-Aktie. BlackRock hat seinen Anteil auf 0,70 % erhöht und geopolitische Risiken belasten die Branche. Barclays hebt das Kursziel auf 10 Euro und betont Unterbewertung, während Investoren Umsatz- und Gewinnwachstum als Bewertungsfaktoren sehen. Die Q3-Zahlen kommen in rund fünf Wochen, was Erwartungen und Guidance 2027 beeinflusst.
Zur TUI Diskussion
Informationen zur TUI Aktie
Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,26 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,62 %.
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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.