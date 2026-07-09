🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktievorwärtsNachrichten zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    Besonders beachtet!

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026

    Am 09.07.2026 ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie, bisher, um +5,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.

    Besonders beachtet! - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie notiert aktuell bei 189,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +3,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,00. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -8,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +466,14 % gewonnen.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,79 %
    1 Monat +30,12 %
    3 Monate +188,96 %
    1 Jahr +860,64 %
    Stand: 09.07.2026, 14:43 Uhr

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,30 Mrd. € wert.

    Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S


    EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S 09.07.2026 / 14:37 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

    Results of the AT&S Annual General Meeting


    EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Key word(s): AGM/EGM/Dividend Results of the AT&S Annual General Meeting 09.07.2026 / 14:37 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Results of the AT&S …

    Börsen Update Europa - 09.07. - ATX stark +0,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +6,13 %
    -8,79 %
    +30,12 %
    +188,96 %
    +860,64 %
    +488,27 %
    +379,05 %
    +1.622,62 %
    +1.260,29 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026 Am 09.07.2026 ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie, bisher, um +5,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     