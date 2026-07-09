AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie notiert aktuell bei 189,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,60 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +3,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -8,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +466,14 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,79 % 1 Monat +30,12 % 3 Monate +188,96 % 1 Jahr +860,64 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 09.07.2026, 14:43 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,30 Mrd. € wert.

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S 09.07.2026 / 14:37 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Key word(s): AGM/EGM/Dividend Results of the AT&S Annual General Meeting 09.07.2026 / 14:37 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Results of the AT&S …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.