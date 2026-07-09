'Unicredit braucht mehr als nur die Kontrolle'

Die Unicredit hatte am Mittwoch verkündet, dass sie sich mit ihrem Übernahmeangebot inklusive Finanzinstrumenten mehr als 47 Prozent an der Commerzbank gesichert hat. Die Italiener betonten, sie seien an konstruktiven Gesprächen mit allen Interessengruppen interessiert, während der Bund als Commerzbank-Großaktionär das Vorgehen der Unicredit als "inakzeptabel" bezeichnete.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp sieht die eigene Abwehrstrategie im Übernahmekampf mit der Unicredit nicht gescheitert und noch etliche Hürden für die Italiener. "Als wir im September 2024 gestartet sind, war der Aktienkurs noch nicht da, wo er sein sollte. Wir haben seither eingelöst, was wir dem Markt und den Investoren versprochen haben", sagte Orlopp der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). "Wir haben ein Rekordjahr 2025 hinter uns, sehr ambitionierte Ziele für 2026 und die Folgejahre." Der Aktienkurs habe sich seit Februar 2025 verdoppelt.

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"Commerzbank hat geliefert"



"Im Moment ändert sich kurzfristig nichts, weil die Stimmrechte erst dann faktisch zur Verfügung stehen, sobald die Genehmigung der EZB vorliegt", sagte Orlopp. "Und von einer qualifizierten Hauptversammlungsmehrheit, nämlich 75 Prozent, ist Unicredit noch ein Stück weit entfernt."

Die Unicredit brauche für eine vollständige Integration mehr als die Kontrolle. "Solange es keinen Beherrschungsvertrag, keine Verschmelzung, keinen Squeeze-out gibt, muss ich unabhängig agieren, weil es Minderheitsaktionäre gibt, die ich schützen muss."

Die Commerzbank habe bewiesen, dass sie liefere. "Ein Mehrwert kommt nur durch eine Integration und Synergien. Dazu brauche ich zwingend eine sinnvolle Einigung über das Geschäftsmodell, die Unterstützung des Managements, des Aufsichtsrats, der Arbeitnehmervertreter und auch vom zweitgrößten Aktionär, dem Bund."/als/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 37,86 auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,81 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,82 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,43 %/+13,40 % bedeutet.



