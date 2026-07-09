Homerun bestätigt bevorzugten +4N-Silica-Reinigungsweg

Heute verkündete das Unternehmen, dass Homerun und Dorfner Anzaplan GmbH nach Abschluss ergänzender Laugungstests den bevorzugten Verarbeitungsweg zur Herstellung von +99,99% SiO₂-Silica (+4N) identifiziert haben.

Der ausgewählte Prozessweg besteht aus Kalzinierung, also thermischer Behandlung, gefolgt von Säurelaugung des Ausgangsmaterials, das aus Homeruns geplanter 99,9% SiO₂-(3N)-Primärreinigungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr stammen soll.

Das ist wichtig, weil die +4N-Stufe der Punkt ist, an dem Homeruns Silica-Strategie beginnt, über die Reinigung für industrielle Anwendungen hinauszugehen und in höherwertige Materialströme vorzudringen.

Die 3N-Anlage des Unternehmens soll die vorgelagerte kommerzielle Grundlage für Homeruns breitere Silica-Plattform schaffen.

Die geplante +4N-Anlage soll ein höherreines Produkt für den kommerziellen Verkauf erzeugen und zugleich als wichtiger Feedstock für Homeruns künftige +99,999% SiO₂ (5N) Silica- und fortschrittliche Materialien- (Advanced Materials) Entwicklung dienen.

Bevorzugter Prozessweg bestätigt

Die Testarbeiten von Dorfner Anzaplan verglichen direkte Säurelaugung ohne thermische Vorbehandlung mit Säurelaugung nach thermischer Behandlung bei 1.000 °C. Laut Homerun stützen die Ergebnisse Kalzinierung gefolgt von Säurelaugung als bevorzugten Prozessweg zur Herstellung von +4N-Silica.

Der nächste Schritt ist nun klar definiert. Anzaplan wird mit dem Prozessdesign und der AACE-Class-5-CAPEX-Entwicklung für zwei +4N-Reinigungsanlagen-Konfigurationen fortfahren: Die erste ist der traditionelle Prozessweg mit Kalzinierung gefolgt von Säurelaugung. Die zweite ist eine reine Säurelaugungsroute nach alternativer thermischer Vorbehandlung.

Für Investoren verschiebt sich die Story damit von der Laborvalidierung in Richtung Engineering-Definition. Homerun arbeitet nun daran, Prozessdesign, Massenbilanz, Ausrüstungsanforderungen und Kapitalkostenszenarien für die +4N-Anlage zu quantifizieren.

Das Enduring-System: Mehr als Energiespeicherung

Ein besonders wichtiger Teil der Meldung ist Homeruns parallele Arbeit an einer integrierten CAPEX-Studie unter Einsatz des Enduring Energy Storage Systems.

Nach diesem Konzept würde Silica-Sand aus Santa Maria Eterna als Medium für thermische Energiespeicherung genutzt werden, wobei Energie in Form von Wärme gespeichert und industrielle Wärme sowie Strom für Homeruns geplante Silica-Valley-Betriebe bereitgestellt werden.

Die strategische Idee ist einfach, aber potenziell wirkungsvoll: Homerun prüft eine breitere Plattform, in der Energiespeicherung, industrielle Wärme und Silica-Reinigung aufeinander abgestimmt zusammenwirken sollen.

Das ist wichtig, weil Kalzinierung ein energieintensiver Teil des Reinigungsprozesses ist. Wenn Homerun das Enduring-System nutzen kann, um die thermische Vorbehandlung innerhalb der breiteren Silica-Valley-Infrastruktur bereitzustellen, könnte das Unternehmen die Energieeffizienz verbessern und den Bedarf an traditioneller, eigens errichteter Kalzinierungsinfrastruktur reduzieren.

Homerun-CEO Brian Leeners ordnete die Meldung genau in diesen integrierten Zusammenhang ein:

„Als ich vor fast 3 Jahren erstmals mit dem NRL-Enduring-System in Kontakt kam, stellte es sich sofort als Möglichkeit dar, eine integrierte Strategie für Energiespeicherung und Silica-Reinigung zu entwickeln. Nach den kombinierten Tests mit NRL und Anzaplan hat sich diese Einschätzung nun bestätigt. Enduring-Kalzinierung gefolgt von Säurelaugung ist der bevorzugte Prozessweg, um das +4N-Produkt in unseren Silica-Valley-Anlagen zu erreichen. Homerun und seine Partner werden nun die CAPEX-Planung sowohl für die traditionelle als auch für die Enduring-integrierte Konfiguration vorantreiben. Dies erhält operative Flexibilität und quantifiziert zugleich einen potenziell wichtigen Kapital- und Betriebsvorteil. Es zeigt, wie das Homerun-Betriebsteam und seine Partner weiterhin strategische Disruption nutzen, um eine integrierte Wertschöpfungskette für Silica-Reinigung bis hin zu fortschrittlichen Materialien für Energie und Technologie aufzubauen.“

Die Brücke von 3N zu 5N

Die heutige Pressemitteilung unterstreicht auch die schrittweise Struktur von Homeruns Entwicklungsstrategie:

Zunächst steht die 3N-Primärreinigungsanlage, die für eine Mindestkapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr an industriellem 99,9% SiO₂-Silica-Sand ausgelegt ist. Diese Anlage soll die vorgelagerte Basis schaffen. Als nächstes folgt die +4N-Reinigungsanlage, die einen Teil dieses gereinigten Materials in eine höherwertige Produktkategorie überführen würde. Darüber hinaus positioniert das Unternehmen +4N-Silica als Feedstock für künftige 5N-Silica- und Advanced-Materials-Entwicklung.

Mit anderen Worten: Homerun baut in Brasilien eine vertikal integrierte Silica-Wertschöpfungskette auf, die Rohstoffversorgung, Reinigung, Energiespeicherung, Solarglas und fortschrittliche Silica-Materialien zu einer einheitlichen Industrieplattform verbindet.

Nächster Schritt: CAPEX-Definition

Der nächste wichtige Meilenstein wird die Definition der CAPEX-Szenarien für die +4N-Anlage sein. Homerun erklärte, dass weitere Updates folgen werden, sobald Prozessdesign, Massenbilanz, Ausrüstungsdefinition und CAPEX-Planung in Richtung eines klareren Entwicklungsrahmens voranschreiten.

Für den Markt ist genau das der entscheidende Punkt: Das Konzept wurde getestet, der bevorzugte Prozessweg wurde identifiziert und die nächste Phase besteht darin, diesen Prozessweg in Engineering, Kostenstruktur und Anlagenkonfiguration für einen möglichen kommerziellen Betrieb zu übersetzen.

Fazit

Die heutige News ist wichtig, weil sie mehrere Teile von Homeruns breiterer Strategie zu einem klareren Entwicklungspfad verbindet.

Die 3N-Anlage soll die kommerzielle Grundlage schaffen. Die +4N-Anlage soll Homerun in höherwertige Silica-Produkte führen. Die künftige 5N- und Advanced-Materials-Strategie hängt von zuverlässigem hochreinem Ausgangsmaterial (Feedstock) ab. Und das Enduring-System könnte zum industriellen Wärme- und Stromrückgrat der gesamten Silica-Valley-Plattform werden.

Einfach ausgedrückt: Homerun definiert den industriellen Bauplan, um seine Silica-Ressourcen, Energiespeichertechnologie, Solarglas-Ambitionen und Advanced-Materials-Strategie zu einer integrierten Wertschöpfungskette zu verbinden.

Die News bringt Homeruns Silica-Valley-Konzept weiter in Richtung eines definierten industriellen Entwicklungsplans, wobei der +4N-Prozessweg nun von der technischen Validierung in die CAPEX-Planung übergeht.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Beobachtungen und analytische Einschätzungen in Bezug auf Homerun Resources Inc.s Silica-Reinigungsstrategie, den Santa Maria Eterna Silica Sand District, die geplante 3N-Primärreinigungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr, den bevorzugten +4N-Reinigungsweg, künftige +4N-Anlagenkonfigurationen, die potenzielle Entwicklung von 5N-Silica und fortschrittlichen Materialien, die Integration des Enduring Energy Storage Systems sowie die breitere Silica-Valley-Industriestrategie im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, +99,99% SiO₂-Silica (+4N) durch Kalzinierung gefolgt von Säurelaugung herzustellen, der potenziellen Nutzung von 3N-Feedstock aus der geplanten Primärreinigungsanlage, der technischen Bedeutung der Testarbeiten von Dorfner Anzaplan, des Fortschritts bei Prozessdesign, Massenbilanz, Ausrüstungsdefinition und AACE-Class-5-CAPEX-Entwicklung sowie des potenziellen Vergleichs zwischen traditioneller Kalzinierung und Enduring-integrierten thermischen Vorbehandlungskonfigurationen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Rolle von +4N-Silica als kommerzielles Produkt und als Feedstock für die künftige Entwicklung von +99,999% SiO₂-(5N)-Silica und fortschrittlichen Materialien, der potenziellen Integration thermischer Energiespeicherung in die Silica-Reinigung, potenzieller betrieblicher, kapitalbezogener oder Effizienzvorteile des Enduring Energy Storage Systems sowie der Fähigkeit des Unternehmens, eine integrierte Wertschöpfungskette aus hochreinem Silica, Energiespeicherung, Solarglas und fortschrittlichen Silica-Materialien zu entwickeln. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Testarbeiten, technischen Annahmen, Managementzielen und öffentlich bekanntgegebenen Informationen und unterliegen naturgemäß erheblichen Unsicherheiten. Technische und verfahrenstechnische Risiken: Aussagen zum bevorzugten +4N-Verarbeitungsweg, einschließlich Kalzinierung gefolgt von Säurelaugung, sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Testarbeiten, technischer Prüfung und aktuellen Prozessannahmen. Es kann nicht zugesichert werden, dass der bevorzugte Prozessweg im Pilot-, Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab wie erwartet funktionieren wird, dass die angestrebten Reinheitsgrade dauerhaft erreicht werden oder dass Ausbeuten, Entfernung von Verunreinigungen, Reagenzienverbrauch, Energiebedarf, Ausrüstungsleistung und Betriebsbedingungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden. CAPEX- und Engineering-Risiken: Aussagen zu Prozessdesign, Massenbilanz, Ausrüstungsdefinition, AACE-Class-5-CAPEX-Entwicklung und künftigen +4N-Anlagenkonfigurationen sind vorläufig und können weiter angepasst werden. AACE-Class-5-Schätzungen sind konzeptionelle Frühphasenschätzungen und können sich im Zuge des weiteren Engineerings wesentlich verändern. Es kann nicht zugesichert werden, dass endgültige Investitionskosten, Betriebskosten, Bauzeitpläne, Ausrüstungsanforderungen oder Anlagenkonfigurationen den aktuellen Schätzungen, Erwartungen oder analytischen Beobachtungen in diesem Bericht entsprechen werden. Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Enduring Energy Storage Systems: Aussagen zur potenziellen Integration des Enduring Energy Storage Systems in Homeruns Silica-Valley-Industrieanlagen, einschließlich der Nutzung von Silica-Sand als thermisches Energiespeichermedium und der potenziellen Bereitstellung von industrieller Wärme und Strom für Reinigungsprozesse, sind zukunftsgerichtet und unterliegen technischen, engineeringbezogenen, integrationsbezogenen und kommerziellen Risiken. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Enduring-System erfolgreich in den Reinigungsprozess integriert wird, dass es den Bedarf an traditioneller Kalzinierungsinfrastruktur reduziert oder dass es die erwarteten Kapital-, Betriebs-, Energieeffizienz- oder strategischen Vorteile liefert. 3N-Feedstock- und vorgelagerte Abhängigkeitsrisiken: Der geplante +4N-Reinigungsweg soll Feedstock aus Homeruns geplanter 3N-Primärreinigungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr verwenden. Jede Verzögerung, Kostensteigerung, technische Schwierigkeit, Genehmigungsproblematik, Finanzierungsbeschränkung oder operative Herausforderung, die die 3N-Anlage betrifft, könnte den Zeitplan, die Wirtschaftlichkeit oder die Machbarkeit der +4N-Anlage beeinflussen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die 3N-Anlage wie derzeit vorgesehen fertiggestellt, in Betrieb genommen oder betrieben wird oder dass sie Feedstock produziert, der die für eine zuverlässige +4N-Produktion erforderlichen Spezifikationen erfüllt. 5N- und Advanced-Materials-Risiken: Aussagen zu künftigem 5N-Silica, Advanced-Materials-Entwicklung und höherwertigen Produktströmen sind zukunftsgerichtet und bleiben zusätzlicher Forschung, Tests, Prozessentwicklung, Engineering, Kundenqualifizierung, Marktakzeptanz und Finanzierung unterworfen. Es kann nicht zugesichert werden, dass +4N-Silica erfolgreich in 5N-Silica oder fortschrittliche Materialien überführt werden kann, dass solche Produkte kommerzielle Spezifikationen erfüllen oder dass Homerun in der Lage sein wird, nachgelagerte Advanced-Materials-Anlagen zu entwickeln, zu finanzieren, zu errichten oder zu betreiben. Kommerzialisierungs- und Marktrisiken: Aussagen zu kommerziellen Verkäufen von +4N-Silica, höherwertigen Silica-Produkten, Solarglas, Energiespeicheranwendungen oder fortschrittlichen Materialien sind zukunftsgerichtet und unterliegen Marktnachfrage, Preisentwicklung, Kundenqualifizierung, Wettbewerb, Substitutionsrisiken, Lieferkettenbedingungen und breiteren industriellen Trends. Es kann nicht zugesichert werden, dass Homerun Kunden, Abnahmevereinbarungen, strategische Partner oder kommerzielle Margen sichern wird, die ausreichen, um die geplante Reinigungs- und Advanced-Materials-Strategie zu unterstützen. Partnerschafts- und IP-Risiken: Aussagen zu Dorfner Anzaplan, dem U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory / National Laboratory of the Rockies, Alliance for Sustainable Energy, LLC, sowie damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten beruhen auf öffentlich bekanntgegebenen Informationen und den aktuellen Plänen des Managements. 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Finanzierungs- und strategische Entwicklungsrisiken: Aussagen zu Homeruns Fähigkeit, die CAPEX-Planung voranzutreiben, 3N-, +4N- oder künftige 5N-Anlagen zu errichten, Energiespeicherung zu integrieren, Solarglasbetriebe zu entwickeln oder eine vertikal integrierte Silica-Wertschöpfungskette umzusetzen, sind zukunftsgerichtet und hängen von der Verfügbarkeit von Kapital, Marktbedingungen, strategischen Partnerschaften, Projektfinanzierung, regulatorischen Genehmigungen und unternehmerischer Umsetzung ab. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen ausreichende Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt sichern wird oder dass seine breitere Silica-Valley-Strategie wie derzeit vorgesehen umgesetzt wird. 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