Applied Materials Aktie steigt am 09.07.2026 kräftig

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Applied Materials. Sie steigt um +8,08 % auf 540,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Applied Materials Aktie. Nach einem Plus von +2,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 540,70€, mit einem Plus von +8,08 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Applied Materials Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +53,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Applied Materials Aktie damit um -13,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Applied Materials +125,60 % gewonnen.

Während Applied Materials heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört Applied Materials heute zu den auffälligeren Werten.

Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,03 % 1 Monat +16,85 % 3 Monate +53,29 % 1 Jahr +202,07 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Stand: 09.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 424,77 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,49 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,92 %.

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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.