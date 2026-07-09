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    Speicherchiphersteller Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron investiert bis zu 3 Mrd US-Dollar in den USA
    • 500 Mio Finanzierung an Globalwafers für 300mm Wafer
    • Zehnjähriges Abkommen sichert Micron Waferzugang
    Speicherchiphersteller Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchip-Hersteller Micron will mit Milliardeninvestitionen die US-Lieferketten für Halbleiter stärken. Geplant sind Ausgaben von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, darunter eine strategische Finanzierungshilfe von 500 Millionen Dollar für den Halbleiterwafer-Produzenten Globalwafers, wie Micron am Donnerstag mitteilte. Mit dem Geld sollen die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten des Werkes Globalwafers America zur Herstellung von 300-Millimeter-Siliziumrohwafern am Standort Sherman im Bundesstaat Texas ausgebaut werden. Beide Unternehmen schlossen in dem Zusammenhang auch ein zehnjähriges Lieferabkommen, dass Micron Zugriff auf einen bedeutenden Teil der Waferkapazitäten gebe.

    Im Zuge des rasanten Ausbaus der weltweiten KI-Kapazitäten kommen Speicherchiphersteller wie Micron, Samsung schon länger mit der Produktion nicht hinterher. Gleichzeitig versuchen die USA schon länger ihre Abhängigkeit von Asien, insbesondere von China, bei Halbleitern zu verringern.

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    Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic , der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte./mis/nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 884,3 auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -8,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 997,93 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -39,51 %/+75,24 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Micron Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursgewinne bei Micron, getrieben von technischer Erholung nach starkem Rückgang und Bewertung als überverkauft, mögliche Zuflüsse durch Interesse an Chip-Aktien (SK Hynix IPO) und der Nvidia‑Zulieferrolle, kurzfristige Zielmarken (u.a. 1000$) sowie den Einfluss von Fed‑Protokollen, Zinsen und Geopolitik auf die Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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    dpa-AFX
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