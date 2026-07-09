Speicherchiphersteller Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbau
- Micron investiert bis zu 3 Mrd US-Dollar in den USA
- 500 Mio Finanzierung an Globalwafers für 300mm Wafer
- Zehnjähriges Abkommen sichert Micron Waferzugang
BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchip-Hersteller Micron will mit Milliardeninvestitionen die US-Lieferketten für Halbleiter stärken. Geplant sind Ausgaben von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, darunter eine strategische Finanzierungshilfe von 500 Millionen Dollar für den Halbleiterwafer-Produzenten Globalwafers, wie Micron am Donnerstag mitteilte. Mit dem Geld sollen die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten des Werkes Globalwafers America zur Herstellung von 300-Millimeter-Siliziumrohwafern am Standort Sherman im Bundesstaat Texas ausgebaut werden. Beide Unternehmen schlossen in dem Zusammenhang auch ein zehnjähriges Lieferabkommen, dass Micron Zugriff auf einen bedeutenden Teil der Waferkapazitäten gebe.
Im Zuge des rasanten Ausbaus der weltweiten KI-Kapazitäten kommen Speicherchiphersteller wie Micron, Samsung schon länger mit der Produktion nicht hinterher. Gleichzeitig versuchen die USA schon länger ihre Abhängigkeit von Asien, insbesondere von China, bei Halbleitern zu verringern.
Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic , der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte./mis/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 884,3 auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -8,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 997,93 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -39,51 %/+75,24 % bedeutet.
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Muhammad Ali Khalid
Tue, July 7, 2026 at 4:15 PM GMT+2 2 min read
On June 29, Phillip Securities substantially increased its target price for the stock from $530 to $1,870, which now yields more than 62% upside. The firm reiterated its Buy rating following the company's earnings release.
..immer wieder gerne☺
Nix für schwache Nerven auf jeden Fall...