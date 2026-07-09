Speicherchiphersteller Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbau

Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic , der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte./mis/nas/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 884,3 auf Tradegate (09. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -8,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 997,93 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -39,51 %/+75,24 % bedeutet.