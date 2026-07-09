Bitcoin bleibt stabil trotz ETF-Abflüssen und Nahost-Sorgen

Bitcoin notiert am Donnerstag 0,86 Prozent höher bei 62.726 US-Dollar. Ethereum notiert leicht im Minus mit 0,2 Prozent bei 1.741 US-Dollar. XRP gewinnt 0,77 Prozent auf 1,09 US-Dollar. Auch Solana und Dogecoin bewegen sich mit jeweils 0,45 Prozent kaum vom Fleck. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt stabil mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent auf 2,16 Billionen US-Dollar.

Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstag überraschend robust. Trotz neuer geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, anhaltender Unsicherheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank und erneuter Kapitalabflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs hält sich Bitcoin stabil oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 62.000 US-Dollar.

Bitcoin-ETFs drehen wieder ins Minus

Nach drei Handelstagen mit kräftigen Zuflüssen mussten die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Mittwoch wieder Nettoabflüsse verkraften. Insgesamt zogen Investoren 85 Millionen US-Dollar aus den Fonds ab.

Besonders deutlich fiel der Kapitalabzug bei den größten Anbietern aus. BlackRocks IBIT verzeichnete Abflüsse von 59 Millionen US-Dollar, Grayscales GBTC verlor 64 Millionen US-Dollar und Fidelitys FBTC weitere 15 Millionen US-Dollar.

Lediglich Grayscales Mini-Bitcoin-Fonds konnte sich dem Trend entziehen und sammelte fast 53 Millionen US-Dollar ein. Das gesamte verwaltete Vermögen aller US-Spot-Bitcoin-ETFs sank damit auf 75 Milliarden US-Dollar.

Ethereum-ETFs setzen ihre Erfolgsserie fort

Ein völlig anderes Bild zeigt sich dagegen bei Ethereum. Die US-Spot-Ethereum-ETFs verbuchten am Mittwoch bereits den fünften Handelstag in Folge Nettozuflüsse.

Insgesamt flossen rund 70 Millionen US-Dollar in die Produkte. Den Löwenanteil steuerte Fidelitys Ethereum-ETF FETH mit 69 Millionen US-Dollar bei.

Bitcoin reagiert immer weniger auf geopolitische Eskalationen

Besonders auffällig ist derzeit die geringe Reaktion des Kryptomarktes auf die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Nachdem die USA iranische Militärziele angegriffen hatten und Iran zuvor Berichten zufolge zivile Schiffe nahe der Straße von Hormus attackiert hatte, stieg die Nachfrage nach klassischen sicheren Häfen wie dem US-Dollar deutlich an. Gold konnte von dieser Entwicklung allerdings nicht profitieren.

Gleichzeitig preisten die Geldmärkte eine spätere Zinssenkung der US-Notenbank ein. Stattdessen verschoben sich die Erwartungen einer möglichen geldpolitischen Lockerung weiter nach hinten, wodurch die Renditen am Anleihemarkt anzogen.

Unter normalen Marktbedingungen wäre eine solche Kombination aus steigenden Renditen, geopolitischer Unsicherheit und höherem Risikoappetit belastend für Bitcoin gewesen. Tatsächlich fiel die Tagesbewegung der Kryptowährung jedoch moderat aus.

Optionsmarkt bleibt vorsichtig

Trotz der stabilen Kurse sichern sich Marktteilnehmer weiterhin gegen fallende Preise ab. Der sogenannte 25-Delta-Skew bei Bitcoin liegt aktuell bei 18 Prozent. Dieser Indikator misst die Nachfrage nach Verkaufsoptionen gegenüber Kaufoptionen und deutet derzeit auf eine deutlich erhöhte Absicherung gegen Kursverluste hin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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