DXC und Wilton feiern 20-jährige Partnerschaft und schließen die Umstellung ihres Portfolios von 400.000 Versicherungspolicen auf die Cloud ab

Mit dem Abschluss einer der bislang größten und komplexesten Umstrukturierungen des Unternehmens hat DXC über 400.000 Wilton-Re-Policen auf eine einzige, moderne Cloud-Plattform migriert.

Schafft die Grundlage für die zukünftigen KI-Fähigkeiten und die betriebliche Effizienz von Wilton Re.

Damit wird eine 20-jährige Partnerschaft gewürdigt, die das Wachstum von Wilton Re von rund 5.000 Versicherungsverträgen im Jahr 2005 auf heute mehr als 500.000 unterstützt hat, wobei DXC die zentralen Versicherungsfunktionen durchgängig abdeckt.

ASHBURN, Virginia, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines der größten Transformationsprogramme in der Unternehmensgeschichte bekannt, das gemeinsam mit Wilton Re, einem führenden Erwerber von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungsbeständen, durchgeführt wurde. Im Rahmen des Programms wurden über 400.000 Policen von früheren DXC-Technologien auf das modernste, cloudbasierte Ökosystem von DXC für die Verwaltung von Versicherungspolicen umgestellt. Dieser Meilenstein wurde durch die Kombination der Expertise von DXC im Bereich Business Process Services (BPS) für die Versicherungsbranche, der Fähigkeiten zur Umstellung in großem Maßstab und des operativen Unterstützungsmodells mit dem einzigartigen Ansatz von Wilton Re im Risikomanagement sowie dessen umfassender Erfahrung bei der Durchführung solcher groß angelegten Transformationsprojekte erreicht.

Entworfen und gebaut für die Zukunft

In den letzten mehr als 20 Jahren hat Wilton Re sein Portfolio erheblich erweitert, was zu einem wachsenden Bedarf an der raschen Integration neu erworbener Lebens- und Rentenversicherungsgeschäfte geführt hat. Jede Akquisition erfordert die Umstellung spezifischer Systeme, Datenstrukturen und Serviceprozesse, die migriert werden müssen, ohne die Erfahrung der Versicherungsnehmer zu beeinträchtigen. Um das künftige Wachstum zu unterstützen und die Einbindung neuer Geschäftsbereiche zu beschleunigen, hat Wilton Re den „Wealth Management Accelerator" (wmA) von DXC als einheitliche, cloudbasierte Plattform für die Policenverwaltung standardisiert. Durch die Schaffung einer gemeinsamen Betriebsumgebung für die übernommenen Portfolios erwartet Wilton Re eine schnellere Integration und höhere betriebliche Effizienz und legt gleichzeitig den Grundstein für die Umsetzung künftiger KI-Strategien.